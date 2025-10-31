НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Литва затвори въздушното си пространство над Вилнюс заради балони

          5
          28
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Литовските власти временно затвориха въздушното пространство над Вилнюс в четвъртък вечерта, след като бяха засечени балони, летящи към летището близо до столицата. Решението е взето по съображения за сигурност, а въздушният трафик е бил спрян за около два часа и половина – от 20:10 до 22:43 часа местно време, съобщи летище Вилнюс в социалните мрежи.

          - Реклама -

          Това е шестият подобен случай само през този месец, когато литовските власти са били принудени да прекратят въздушния трафик.

          Литва затвори границата с Беларус заради серия нарушения на въздушното пространство с балони Литва затвори границата с Беларус заради серия нарушения на въздушното пространство с балони

          Според официални данни, Беларус многократно е изстрелвала подобни балони, използвайки ги за контрабанден пренос на цигари през границата с Литва. Тези действия вече предизвикаха остра международна реакция и доведоха до решението Литва да затвори границата си с Беларус до 30 ноември.

          „Хибридна заплаха“ – така определиха действията на беларуските власти председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, осъждайки остро провокациите.

          Литовският министър-председател Инга Ругинене заяви на 27 октомври, че страната възнамерява трайно да затвори границата си с Беларус и да сваля всички балони, които навлизат в литовското въздушно пространство.

          „Няма да позволим въздушното ни пространство да се използва за незаконни или провокативни действия. Всеки подобен обект ще бъде свален“, подчерта Ругинене.

          Литовските власти временно затвориха въздушното пространство над Вилнюс в четвъртък вечерта, след като бяха засечени балони, летящи към летището близо до столицата. Решението е взето по съображения за сигурност, а въздушният трафик е бил спрян за около два часа и половина – от 20:10 до 22:43 часа местно време, съобщи летище Вилнюс в социалните мрежи.

          - Реклама -

          Това е шестият подобен случай само през този месец, когато литовските власти са били принудени да прекратят въздушния трафик.

          Литва затвори границата с Беларус заради серия нарушения на въздушното пространство с балони Литва затвори границата с Беларус заради серия нарушения на въздушното пространство с балони

          Според официални данни, Беларус многократно е изстрелвала подобни балони, използвайки ги за контрабанден пренос на цигари през границата с Литва. Тези действия вече предизвикаха остра международна реакция и доведоха до решението Литва да затвори границата си с Беларус до 30 ноември.

          „Хибридна заплаха“ – така определиха действията на беларуските власти председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, осъждайки остро провокациите.

          Литовският министър-председател Инга Ругинене заяви на 27 октомври, че страната възнамерява трайно да затвори границата си с Беларус и да сваля всички балони, които навлизат в литовското въздушно пространство.

          „Няма да позволим въздушното ни пространство да се използва за незаконни или провокативни действия. Всеки подобен обект ще бъде свален“, подчерта Ругинене.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Си Дзинпин към Япония: Надявам се новото правителство да развие правилно разбиране за Китай

          Георги Петров -
          Китайският президент Си Дзинпин изрази надежда, че новото японско правителство, водено от премиера Санае Такаичи, ще изгради „правилно разбиране за Китай“ и ще допринесе...
          Крими

          Червеният кръст: Атаките срещу хуманитарни работници в Газа и Судан са недопустими

          Георги Петров -
          Генералният директор на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), Пиер Краенбюл, осъди нарастващите нападения срещу хуманитарните работници, особено в Газа и Судан, където през...
          Политика

          Историческа среща: Премиерката на Япония и президентът на Китай разговаряха в Южна Корея

          Никола Павлов -
          Японският премиер Санае Такаичи и китайският президент Си Цзинпин проведоха първата си среща днес в кулоарите на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АПЕК) в Южна...

          5 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions