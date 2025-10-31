Литва затвори въздушното си пространство над Вилнюс заради балони

Литовските власти временно затвориха въздушното пространство над Вилнюс в четвъртък вечерта, след като бяха засечени балони, летящи към летището близо до столицата. Решението е взето по съображения за сигурност, а въздушният трафик е бил спрян за около два часа и половина – от 20:10 до 22:43 часа местно време, съобщи летище Вилнюс в социалните мрежи.
Това е шестият подобен случай само през този месец, когато литовските власти са били принудени да прекратят въздушния трафик.
Според официални данни, Беларус многократно е изстрелвала подобни балони, използвайки ги за контрабанден пренос на цигари през границата с Литва. Тези действия вече предизвикаха остра международна реакция и доведоха до решението Литва да затвори границата си с Беларус до 30 ноември.
Литовският министър-председател Инга Ругинене заяви на 27 октомври, че страната възнамерява трайно да затвори границата си с Беларус и да сваля всички балони, които навлизат в литовското въздушно пространство.
А ако се усетят, че на птичките има поставени камери ,ще забранят и птичките.😜
Путин ?!?
Все едно някой го интересува
Georgi Tselov , явно теб те интересува
Кирил Стоянов ама въобще