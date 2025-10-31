Мирчев: В 12 без 5 прекъсват работата на парламента и действат хаотично

„Преди девет дни поискахме изслушване на ресорните министри, за да ни запознаят със ситуацията на пазара на горива и със запасите от бензин, дизел и авиационно гориво. Нищо подобно не беше направено от управляващите“, заяви депутатът от „Демократична България – Продължаваме промяната“ Ивайло Мирчев на брифинг в парламента.
Той коментира решението на бюджетната комисия, която одобри ограничаване на износа на дизел и авиационно гориво като „превантивна мярка“.
Той уточни, че опозицията е внесла искане за изслушване на енергийния, финансовия и икономическия министри, както и на шефа на ДАНС, за да предоставят информация на закрито заседание относно реалното състояние на пазара на горива.
Мирчев изрази съмнение, че част от търговците на горива не участват в попълването на задължителните запаси, което поставя под въпрос дали „90-дневните запаси наистина са 90-дневни“.
