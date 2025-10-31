Мирчев: В 12 без 5 прекъсват работата на парламента и действат хаотично

„Преди девет дни поискахме изслушване на ресорните министри, за да ни запознаят със ситуацията на пазара на горива и със запасите от бензин, дизел и авиационно гориво. Нищо подобно не беше направено от управляващите“, заяви депутатът от „Демократична България – Продължаваме промяната“ Ивайло Мирчев на брифинг в парламента.

Той коментира решението на бюджетната комисия, която одобри ограничаване на износа на дизел и авиационно гориво като „превантивна мярка“.

„Сега, на пожар и без никаква подготовка, когато вече има засилен износ на горива от България, в 12 без 5 се вкарва извънредна точка в парламента. Цяла седмица ни уверяваха, че всичко е наред, а днес внезапно прекъсват работата на Народното събрание, за да направят извънредно заседание на комисия. Това показва, че няма нищо регулярно и се действа хаотично“, посочи Мирчев.

Той уточни, че опозицията е внесла искане за изслушване на енергийния, финансовия и икономическия министри, както и на шефа на ДАНС, за да предоставят информация на закрито заседание относно реалното състояние на пазара на горива.

„Ако това беше истинска превантивна мярка, тя щеше да бъде обявена преди 10 дни и разгледана нормално в дневния ред на парламента, а не в последния момент“, допълни депутатът.

Мирчев изрази съмнение, че част от търговците на горива не участват в попълването на задължителните запаси, което поставя под въпрос дали „90-дневните запаси наистина са 90-дневни“.