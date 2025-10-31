МОСВ: Не намерихме документи за съгласуване на строителството в „Елените“

В архивите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) не са открити документи, удостоверяващи съгласуване на строителството във ваканционно селище „Елените“, съобщи министърът на околната среда Манол Генов пред журналисти в Созопол, след форума „Синьо бъдеще за Черно море“.

„В архивите има няколко отказа и едно сезиране на прокуратурата от Басейнова дирекция, по което преписката е била прекратена. Готови сме да съдействаме на прокуратурата и при поискване ще предоставим цялата налична информация", заяви Генов.

Министърът припомни, че след наводненията във ваканционното селище в началото на месеца вече се извършват прокурорски проверки, които обхващат и съмнителните строителни дейности в района.

Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Явор Димитров съобщи, че след наводненията в Елените и Царево са започнали проверки и обходи по цялото черноморско крайбрежие.

„Натъкваме се на множество проблеми – засипване на водни обекти с битови и строителни отпадъци, покриване на речни корита и нарушения на диги“, посочи Димитров.

Той уточни, че покриването на водни обекти е допустимо само при ясно оразмеряване, каквото в някои случаи липсва.

Като пример беше посочен районът на Свети Влас, където има покрити водни обекти с неясни технически параметри.