МОСВ: Не намерихме документи за съгласуване на строителството в „Елените“

В архивите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) не са открити документи, удостоверяващи съгласуване на строителството във ваканционно селище „Елените“, съобщи министърът на околната среда Манол Генов пред журналисти в Созопол, след форума „Синьо бъдеще за Черно море“.
Министърът припомни, че след наводненията във ваканционното селище в началото на месеца вече се извършват прокурорски проверки, които обхващат и съмнителните строителни дейности в района.
Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Явор Димитров съобщи, че след наводненията в Елените и Царево са започнали проверки и обходи по цялото черноморско крайбрежие.
Той уточни, че покриването на водни обекти е допустимо само при ясно оразмеряване, каквото в някои случаи липсва.
Като пример беше посочен районът на Свети Влас, където има покрити водни обекти с неясни технически параметри.
