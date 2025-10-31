НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          МОСВ: Не намерихме документи за съгласуване на строителството в „Елените“

          0
          134
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          В архивите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) не са открити документи, удостоверяващи съгласуване на строителството във ваканционно селище „Елените“, съобщи министърът на околната среда Манол Генов пред журналисти в Созопол, след форума „Синьо бъдеще за Черно море“.

          „В архивите има няколко отказа и едно сезиране на прокуратурата от Басейнова дирекция, по което преписката е била прекратена. Готови сме да съдействаме на прокуратурата и при поискване ще предоставим цялата налична информация“, заяви Генов.

          - Реклама -

          Министърът припомни, че след наводненията във ваканционното селище в началото на месеца вече се извършват прокурорски проверки, които обхващат и съмнителните строителни дейности в района.

          Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Явор Димитров съобщи, че след наводненията в Елените и Царево са започнали проверки и обходи по цялото черноморско крайбрежие.

          Хотел „Негреско“ в Елените се оказа изграден върху река: собствениците подготвят колективен иск Хотел „Негреско“ в Елените се оказа изграден върху река: собствениците подготвят колективен иск

          „Натъкваме се на множество проблеми – засипване на водни обекти с битови и строителни отпадъци, покриване на речни корита и нарушения на диги“, посочи Димитров.

          Той уточни, че покриването на водни обекти е допустимо само при ясно оразмеряване, каквото в някои случаи липсва.

          Като пример беше посочен районът на Свети Влас, където има покрити водни обекти с неясни технически параметри.

          „В Елените след покриването на коритото на реката върху него са били построени сгради“, заяви още Димитров.

          В архивите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) не са открити документи, удостоверяващи съгласуване на строителството във ваканционно селище „Елените“, съобщи министърът на околната среда Манол Генов пред журналисти в Созопол, след форума „Синьо бъдеще за Черно море“.

          „В архивите има няколко отказа и едно сезиране на прокуратурата от Басейнова дирекция, по което преписката е била прекратена. Готови сме да съдействаме на прокуратурата и при поискване ще предоставим цялата налична информация“, заяви Генов.

          - Реклама -

          Министърът припомни, че след наводненията във ваканционното селище в началото на месеца вече се извършват прокурорски проверки, които обхващат и съмнителните строителни дейности в района.

          Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Явор Димитров съобщи, че след наводненията в Елените и Царево са започнали проверки и обходи по цялото черноморско крайбрежие.

          Хотел „Негреско“ в Елените се оказа изграден върху река: собствениците подготвят колективен иск Хотел „Негреско“ в Елените се оказа изграден върху река: собствениците подготвят колективен иск

          „Натъкваме се на множество проблеми – засипване на водни обекти с битови и строителни отпадъци, покриване на речни корита и нарушения на диги“, посочи Димитров.

          Той уточни, че покриването на водни обекти е допустимо само при ясно оразмеряване, каквото в някои случаи липсва.

          Като пример беше посочен районът на Свети Влас, където има покрити водни обекти с неясни технически параметри.

          „В Елените след покриването на коритото на реката върху него са били построени сгради“, заяви още Димитров.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          България отбеляза Международния ден на Черно море

          Дамяна Караджова -
          Днес отбелязваме Международния ден на Черно море – празник, посветен на опазването на едно от най-уязвимите морета в Европа.
          Общество

          338 000 семейства получават помощ за отопление тази зима

          Десислава Димитрова -
          Агенцията за социално подпомагане издаде заповеди за отпускане на целева помощ за отопление на общо 337 945 души и семейства, което е с близо 13 000 повече спрямо предходната година.
          България

          Защитата на Коцев: Други са вземали подкупи от негово име

          Георги Петров -
          Адвокатите на кмета на Варна Благомир Коцев поискаха прекратяване на досъдебното производство и освобождаването му без мярка за неотклонение, заявявайки, че подкупите не са...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions