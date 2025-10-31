НА ЖИВО
          МРРБ и ББР с партньорство за 900 млн. лв. по общински проекти

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Българската банка за развитие (ББР) подписаха споразумение за извършване на плащания по Инвестиционната програма за общински проекти.

          В церемонията участваха министърът на регионалното развитие Иван Иванов, заместник-министърът Веселина Терзийска, председателят на Надзорния съвет на ББР Деляна Иванова и членът на Управителния съвет Теодора Пешева.

          До 900 млн. лв. за инфраструктура и ВиК проекти

          Споразумението определя реда и условията, по които ББР ще осъществява разплащания към общините за реализирането на проекти във ВиК сектора, пътната, здравната и образователната инфраструктура, както и други ключови регионални инвестиции.

          Тези средства са част от бюджета на Инвестиционната програма за 2025 г., която възлиза на 1,650 млрд. лв., като до 900 млн. лв. ще бъдат насочени именно чрез държавната банка.

          Министър Иванов: „Общините могат да бъдат спокойни – парите тръгват от следващата седмица“

          „Със споразумението с Българска банка за развитие изпълняваме решението на Министерския съвет, за да можем да пристъпим към авансови плащания по постъпилите проекти на общините. Това е поредна стъпка към задълбочаване на отличното партньорство между Министерството и банката“,
          заяви министър Иван Иванов.

          Той допълни, че от следващата седмица общините ще започнат да получават средствата, а документите за споразумението са изготвени „в максимално кратък срок“.

          ББР ще бъде разплащателен агент по програмата

          „Със споразумението банката се утвърждава като надежден партньор на местните власти, за да подобрим заедно качеството на живот в българските общини“,
          заяви Деляна Иванова, председател на Надзорния съвет на ББР.

          Тя подчерта, че чрез това сътрудничество банката изпълнява една от основните си мисии – намаляване на регионалните дисбаланси, като ще гарантира бързо, прозрачно и отчетно разпределение на средствата към общините.

          Други

          „Сиромашко лято“ с топли дни и мъгливи утрини ни очаква този уикенд

          Дамяна Караджова -
          В страната навлезе сух и по-топъл период, известен като „сиромашко лято“ – време с по-високи от обичайните температури
          Политика

          Ограничаването на износа на горива бе подкрепено от бюджетната комисия

          Десислава Димитрова -
          Парламентарната комисия по бюджет и финанси подкрепи предложението на депутати от управляващата коалиция и „ДПС – Ново начало“, с което се предвижда ограничаване на износа на дизел и авиационно гориво.
          Крими

          18 – годишен е задържан с фалшиви номера и без шофьорска книжка

          Дамяна Караджова -
          Служителите на Дирекция „Жандармерия“ продължават действията си по опазване на обществения ред и контрола на движението в малките и отдалечени населени места.

