МРРБ и ББР с партньорство за 900 млн. лв. по общински проекти

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Българската банка за развитие (ББР) подписаха споразумение за извършване на плащания по Инвестиционната програма за общински проекти.
В церемонията участваха министърът на регионалното развитие Иван Иванов, заместник-министърът Веселина Терзийска, председателят на Надзорния съвет на ББР Деляна Иванова и членът на Управителния съвет Теодора Пешева.
До 900 млн. лв. за инфраструктура и ВиК проекти
Споразумението определя реда и условията, по които ББР ще осъществява разплащания към общините за реализирането на проекти във ВиК сектора, пътната, здравната и образователната инфраструктура, както и други ключови регионални инвестиции.
Тези средства са част от бюджета на Инвестиционната програма за 2025 г., която възлиза на 1,650 млрд. лв., като до 900 млн. лв. ще бъдат насочени именно чрез държавната банка.
Министър Иванов: „Общините могат да бъдат спокойни – парите тръгват от следващата седмица“
Той допълни, че от следващата седмица общините ще започнат да получават средствата, а документите за споразумението са изготвени „в максимално кратък срок“.
ББР ще бъде разплащателен агент по програмата
Тя подчерта, че чрез това сътрудничество банката изпълнява една от основните си мисии – намаляване на регионалните дисбаланси, като ще гарантира бързо, прозрачно и отчетно разпределение на средствата към общините.
