Мустафа Сангаре минава прегледи

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре ще мине допълнителни прегледи след двубоя с Хебър за купата, спечелен с 3:0 в Пазарджик.26-годишният футболист пострада през първото полувреме срещу пазарджиклии, като защитник на пазарджиклии закачи много болезнено левия му глезен. Националът на Мали веднага получи медицинска помощ и остана на терена до 71-ата минута. Той дори се отчете с асистенция за попадението на Акрам Бурас.

Сангаре все пак ще премине през обстоен преглед, тъй като в началото на сезона той бе измъчван от травма, която го извади от терена за няколко двубоя. Целта е да се установи дали става въпрос за една и съща контузия и как да се процедира.

Нападателят показва добра форма през последните седмици, като вече има на сметката си 7 гола в 17 двубоя във всички турнири, пише „Тема Спорт“.