НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Мустафа Сангаре минава прегледи

          Целта е да се установи дали става въпрос за една и съща контузия

          0
          2
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Нападателят на Левски Мустафа Сангаре ще мине допълнителни прегледи след двубоя с Хебър за купата, спечелен с 3:0 в Пазарджик.26-годишният футболист пострада през първото полувреме срещу пазарджиклии, като защитник на пазарджиклии закачи много болезнено левия му глезен. Националът на Мали веднага получи медицинска помощ и остана на терена до 71-ата минута. Той дори се отчете с асистенция за попадението на Акрам Бурас.

          - Реклама -

          Сангаре все пак ще премине през обстоен преглед, тъй като в началото на сезона той бе измъчван от травма, която го извади от терена за няколко двубоя.  Целта е да се установи дали става въпрос за една и съща контузия и как да се процедира.

          Нападателят показва добра форма през последните седмици, като вече има на сметката си 7 гола в 17 двубоя във всички турнири, пише „Тема Спорт“.

          Нападателят на Левски Мустафа Сангаре ще мине допълнителни прегледи след двубоя с Хебър за купата, спечелен с 3:0 в Пазарджик.26-годишният футболист пострада през първото полувреме срещу пазарджиклии, като защитник на пазарджиклии закачи много болезнено левия му глезен. Националът на Мали веднага получи медицинска помощ и остана на терена до 71-ата минута. Той дори се отчете с асистенция за попадението на Акрам Бурас.

          - Реклама -

          Сангаре все пак ще премине през обстоен преглед, тъй като в началото на сезона той бе измъчван от травма, която го извади от терена за няколко двубоя.  Целта е да се установи дали става въпрос за една и съща контузия и как да се процедира.

          Нападателят показва добра форма през последните седмици, като вече има на сметката си 7 гола в 17 двубоя във всички турнири, пише „Тема Спорт“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Педро Родригес ще напусне Лацио след края на сезона

          Станимир Бакалов -
          Универсалният испански нападател Педро Родригес обяви, че ще напусне Лацио в края на сезон 2025/2026, когато изтича настоящият му договор с клуба. „Искам Лацио да...
          Футбол

          Браян Собреро от ЦСКА 1948: Показваме на всички, че имаме потенциал да се борим за титлата

          Николай Минчев -
          На специална церемония в Пресклуб България офанзивният полузащитник на ЦСКА 1948 Браян Собреро бе награден за Играч №1 на 13-ия кръг в efbet Лига....
          Футбол

          Ламин Ямал може да има хронична контузия до края на живота си?

          Николай Минчев -
          Ламин Ямал страда от хронична контузия в областта на слабините, съобщава каталунското издание Sport. Става въпрос за пубалгия - състояние, което кара мускулите да се...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions