      петък, 31.10.25
          Нови Сад – една година след срутването: гняв, мъка и недоверие във властта

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Година след трагичното срутване в Нови Сад, Сърбия все още търси отговори. Болката на семействата на загиналите не стихва, а обвиненията към властите за прикриване на истината и дълбоко вкоренена корупция стават все по-силни. Историите на една майка, загубила сина си, и на една студентка, която се изправя срещу насилието по време на протестите, очертават картина на общество, борещо се за справедливост и промяна.

          „Мъката и скръбта са неописуеми. Нашата система е корумпирана, основите ни са прогнили. Искаме нормално функционираща система и живот без корупция, защото тя ни убива. Покривът не се срути сам — срути се заради корупцията“, казва Дияна, майка на една от жертвите.

          След трагедията хиляди излязоха по улиците. Студенти, преподаватели и граждани се обединиха в най-големите демонстрации срещу управлението на президента Александър Вучич за последните 13 години. Макар протестите да започнаха мирно, през лятото напрежението ескалира. Полицията бе обвинена в бруталност и прекомерна употреба на сила, а много млади хора преживяха арести и насилие.

          Студенти призоваха за минута мълчание в памет на жертвите в Нови Сад Студенти призоваха за минута мълчание в памет на жертвите в Нови Сад

          „На 14 август бях отвлечена и отведена в мазето на една институция, а след това ме закараха в полицейското управление. Преди това бях задържана само веднъж, но никога за повече от няколко часа“, споделя Николина, студентка, участвала в протестите.

          Темата за отговорността излезе извън границите на страната. Независима комисия от професори, съдии и технически експерти представи пред Европейския парламент неофициално разследване, според което именно корупцията в строителния сектор е довела до смъртоносното срутване.

          „Нашето заключение е, че съществува корупция, която достига до най-високите етажи на държавата. Тя доведе до понижаване на стандартите за безопасно строителство, до наемане на подизпълнители, които не са професионалисти, нито добре познати, нито с добра репутация“, заявява Радмила, член на комисията.

          В същата седмица Европейският парламент прие резолюция, с която настоява за прозрачно и независимо разследване на трагедията.

          Президентът Вучич отхвърли обвиненията, заявявайки, че зад протестите стоят „чужди служби“. Но обществените нагласи изглежда се променят: ако изборите се проведат днес, партията на Вучич би получила едва 32% от гласовете, докато коалиция, водена от студенти, би спечелила 44% — знак за надигаща се вълна от младо недоволство.

          - Реклама -

