Година след трагичното срутване в Нови Сад, Сърбия все още търси отговори. Болката на семействата на загиналите не стихва, а обвиненията към властите за прикриване на истината и дълбоко вкоренена корупция стават все по-силни. Историите на една майка, загубила сина си, и на една студентка, която се изправя срещу насилието по време на протестите, очертават картина на общество, борещо се за справедливост и промяна.
След трагедията хиляди излязоха по улиците. Студенти, преподаватели и граждани се обединиха в най-големите демонстрации срещу управлението на президента Александър Вучич за последните 13 години. Макар протестите да започнаха мирно, през лятото напрежението ескалира. Полицията бе обвинена в бруталност и прекомерна употреба на сила, а много млади хора преживяха арести и насилие.
Темата за отговорността излезе извън границите на страната. Независима комисия от професори, съдии и технически експерти представи пред Европейския парламент неофициално разследване, според което именно корупцията в строителния сектор е довела до смъртоносното срутване.
В същата седмица Европейският парламент прие резолюция, с която настоява за прозрачно и независимо разследване на трагедията.
Президентът Вучич отхвърли обвиненията, заявявайки, че зад протестите стоят „чужди служби“. Но обществените нагласи изглежда се променят: ако изборите се проведат днес, партията на Вучич би получила едва 32% от гласовете, докато коалиция, водена от студенти, би спечелила 44% — знак за надигаща се вълна от младо недоволство.
Година след трагичното срутване в Нови Сад, Сърбия все още търси отговори. Болката на семействата на загиналите не стихва, а обвиненията към властите за прикриване на истината и дълбоко вкоренена корупция стават все по-силни. Историите на една майка, загубила сина си, и на една студентка, която се изправя срещу насилието по време на протестите, очертават картина на общество, борещо се за справедливост и промяна.
След трагедията хиляди излязоха по улиците. Студенти, преподаватели и граждани се обединиха в най-големите демонстрации срещу управлението на президента Александър Вучич за последните 13 години. Макар протестите да започнаха мирно, през лятото напрежението ескалира. Полицията бе обвинена в бруталност и прекомерна употреба на сила, а много млади хора преживяха арести и насилие.
Темата за отговорността излезе извън границите на страната. Независима комисия от професори, съдии и технически експерти представи пред Европейския парламент неофициално разследване, според което именно корупцията в строителния сектор е довела до смъртоносното срутване.
В същата седмица Европейският парламент прие резолюция, с която настоява за прозрачно и независимо разследване на трагедията.
Президентът Вучич отхвърли обвиненията, заявявайки, че зад протестите стоят „чужди служби“. Но обществените нагласи изглежда се променят: ако изборите се проведат днес, партията на Вучич би получила едва 32% от гласовете, докато коалиция, водена от студенти, би спечелила 44% — знак за надигаща се вълна от младо недоволство.
Да се насочат към Белград и да свалят Вучич, да бяга към Москва
Абе тия защо не си припомнят бомбардировките над Белград, че да оценят болката си
Veselina Hristova
Агресията се наказва!