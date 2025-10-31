Ограничаването на износа на горива бе подкрепено от бюджетната комисия

Парламентарната комисия по бюджет и финанси подкрепи предложението на депутати от управляващата коалиция и „ДПС – Ново начало“, с което се предвижда ограничаване на износа на дизел и авиационно гориво.
Председателят на комисията Делян Добрев обясни, че мярката има превантивен характер, като целта е да се предотвратят спекулации с цените и злоупотреби с наличните количества гориво в страната.
В проекта на решение се предвижда директорът на Агенция „Митници“ да има право да разрешава износ на определени продукти при конкретно посочени обстоятелства. Освен това комисията прие и предложението на Цончо Ганев от „Възраждане“, с което се дава възможност парламентът да може в 7-дневен срок да спира подобен износ.
След решението последваха коментари в кулоарите на Народното събрание.
Асен Василев от „Продължаваме промяната“ заяви, че част от мотивите към предложението са с гриф „секретно“ и подчерта, че мярката е разумна само при определени условия, за които обаче няма достатъчно информация.
От „Демократична България“ Ивайло Мирчев настоя за спешно изслушване по темата на закрито заседание.
Подобна позиция изразиха и от партия МЕЧ.
