Ограничаването на износа на горива бе подкрепено от бюджетната комисия

Парламентарната комисия по бюджет и финанси подкрепи предложението на депутати от управляващата коалиция и „ДПС – Ново начало“, с което се предвижда ограничаване на износа на дизел и авиационно гориво.

Председателят на комисията Делян Добрев обясни, че мярката има превантивен характер, като целта е да се предотвратят спекулации с цените и злоупотреби с наличните количества гориво в страната.

„Разполагаме с гориво за много месеци напред, но искаме да избегнем спекула и злоупотреби с българските резерви“, подчерта Добрев.

В проекта на решение се предвижда директорът на Агенция „Митници“ да има право да разрешава износ на определени продукти при конкретно посочени обстоятелства. Освен това комисията прие и предложението на Цончо Ганев от „Възраждане“, с което се дава възможност парламентът да може в 7-дневен срок да спира подобен износ.

След решението последваха коментари в кулоарите на Народното събрание.

Асен Василев от „Продължаваме промяната“ заяви, че част от мотивите към предложението са с гриф „секретно“ и подчерта, че мярката е разумна само при определени условия, за които обаче няма достатъчно информация.

„Предложението бе внесено в спешен порядък, без участието на правителството. Освен това половината от българския резерв се държи извън страната. Ако не е осигурено координиране с останалите държави-членки, съществува риск да не можем да използваме пълния резерв, тъй като част от него трябва да бъде доставена от чужбина“, посочи Василев.

От „Демократична България“ Ивайло Мирчев настоя за спешно изслушване по темата на закрито заседание.

„След като цяла седмица уверяваха, че няма проблем, изведнъж в последния момент, без подготовка, се внася точка в дневния ред и се гласува забрана. Това се случва в 12 без 5 – на пожар и без яснота“, коментира той пред БНР.

Подобна позиция изразиха и от партия МЕЧ.