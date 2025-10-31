НА ЖИВО
      петък, 31.10.25
          Футбол

          Огромна чест: Хулио Веласкес бе поставен на едно място до Шаби Алонсо, Микел Артета и Луис Енрике

          В свой материал авторитетният "Марка" нарежда наставника на българския тим до именитите треньори на Реал Мадрид, Арсенал и ПСЖ. Става дума за испанци, работещи по света, чиито отбори в момента са лидери в местните си първенства

          Снимка: БГНЕС
          Голямо признание за Хулио Веласкес в родната му Испания. Наставникът на Левски бе определен като един от най-успешните испански треньори в момента.

          В свой материал авторитетният „Марка“ нарежда Веласкес до именити треньори като Шаби Алонсо, Микел Артета и Луис Енрике. Статията е за испанските треньори по света, чиито отбори в момента са лидери в местните си първенства.

          Както е известно, Реал Мадрид на Алонсо е първи в Ла Лига, ПСЖ на Енрике води в Лига , а Арсенал на Артета – във Висшата лига. Веласкес и Левски също са начело в Първа лига. 

          „Има живот и извън големите лиги, като испанските треньори водят отборите си в местните първенства към титлата. Такива са Хулио Веласкес (Левски), Хуан Карлос Карседо (Пафос), Алберт Риера (Целие), Гонсало Гарсия (Хайдук Сплит), Тинтин Маркес (ФК Катар) и Пабло Франко (МАС Фез, Мароко). Тези специалисти оставят своя отпечатък в местните първенства“, отбелязва изданието.

          „Испанският треньор е световен еталон. Постоянно получаваме запитвания от чуждестранни федерации, които искат да изучат методологията ни. Има наш специалист в почти всяка страна по света и той служи за еталон“, подчертава пред „Марка“ Давид Гутиерес, който е бивш президент на асоциацията на треньорите в страната.

          „В миналото много добри треньори идваха в Испания и ние отивахме да видим какво се прави в чужбина. А сега е обратното“, посочва един от най-великите треньори на „Ла Фурия“ Висенте дел Боске.

