Опасно ниски нива на Дунав: круизен кораб с над 200 заседна

Инцидент с круизен кораб, превозващ над 200 души, се разигра на река Дунав край селището Гърла Маре в румънския окръг Мехединц – мястото, където се срещат границите на Румъния, България и Сърбия.

Причината за инцидента е изключително ниското ниво на реката в участъка. Плавателният съд, отплавал от Турну Мъгуреле към Виена, е превозвал 180 пътници и 53 души екипаж. При навлизането в зоната на Гърла Маре корабът заседнал в пясъчен нанос, след като дебитът на Дунав спаднал до 2600 куб. м/сек, в сравнение с обичайните 3800 куб. м/сек за този сезон.

Властите незабавно са се свързали с екипажа и пътниците и са осигурили провизии за няколко дни, тъй като първоначално не е било ясно колко дълго ще продължи блокадата.

За щастие, в петък сутринта дебитът на реката се е повишил, което позволило на кораба да се освободи и да продължи плаването си без пострадали и без сериозни щети.

Инцидентът за пореден път подчертава критичното понижение на водните нива по Дунав, което създава трудности за корабоплаването през есенния сезон.