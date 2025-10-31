НА ЖИВО
          Орбан ще поиска от Тръмп изключение от санкциите върху руския петрол

          Снимка: БГНЕС
          Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че ще настоява пред президента на САЩ Доналд Тръмп за изключение от американските санкции върху руския петрол, тъй като Унгария остава силно зависима от доставките по нефтопроводи.

          В интервю за унгарското държавно радио Орбан посочи, че енергетиката ще бъде основна тема на срещата му с Тръмп, насрочена за 7 ноември.

          „Ще обсъдим санкциите, наложени на руските компании ‘Роснефт’ и ‘Лукойл’, както и възможността за по-широко икономическо споразумение между Будапеща и Вашингтон“,
          заяви Орбан, уточнявайки, че срещата ще бъде първата официална визита между двамата лидери от началото на втория мандат на Тръмп.

          След завръщането на Тръмп в Белия дом унгарският премиер прогнозира „златна ера“ в отношенията между Будапеща и Вашингтон. Миналата седмица той заяви, че Унгария търси начини да заобиколи американските санкции срещу руските петролни компании, но без да нарушава въведените ограничения.

          Виктор Орбан ще се срещне с Тръмп във Вашингтон Виктор Орбан ще се срещне с Тръмп във Вашингтон

          Аварийни мерки за горивната сигурност

          Междувременно унгарското правителство подготвя законопроект за реакция при извънредни ситуации с доставките на гориво. Той предвижда създаването на „аварийни бензиностанции“, които ще се контролират от държавата в случай на сериозни прекъсвания на снабдяването.

          Проектът, публикуван на сайта на Министерството на енергетиката и цитиран от Bloomberg, идва само дни след големия пожар в единствената рафинерия на страната, управлявана от енергийния концерн MOL.

          Властите уверяват, че доставките на гориво са гарантирани, въпреки инцидента. От MOL все още не са обявили каква част от производството е засегната, но по предварителни оценки на „Ерсте банк“ щетите може да достигнат до 40% от производствения капацитет на рафинерията край Дунав.

          „Разследването на причините за пожара продължава“,
          съобщи Орбан в четвъртък.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Червеният кръст: Атаките срещу хуманитарни работници в Газа и Судан са недопустими

          Георги Петров -
          Генералният директор на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), Пиер Краенбюл, осъди нарастващите нападения срещу хуманитарните работници, особено в Газа и Судан, където през...
          Политика

          Историческа среща: Премиерката на Япония и президентът на Китай разговаряха в Южна Корея

          Никола Павлов -
          Японският премиер Санае Такаичи и китайският президент Си Цзинпин проведоха първата си среща днес в кулоарите на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АПЕК) в Южна...
          Крими

          8 души получават доживотни присъди след пожара в турски курорт

          Георги Петров -
          Осем лица бяха осъдени на доживотен затвор във връзка с пожара в планинския хотел Grand Kartal Hotel, намиращ се в ски-курорта Kartalkaya, провинция Bolu,...

