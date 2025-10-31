Орбан ще поиска от Тръмп изключение от санкциите върху руския петрол

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че ще настоява пред президента на САЩ Доналд Тръмп за изключение от американските санкции върху руския петрол, тъй като Унгария остава силно зависима от доставките по нефтопроводи.

В интервю за унгарското държавно радио Орбан посочи, че енергетиката ще бъде основна тема на срещата му с Тръмп, насрочена за 7 ноември.

„Ще обсъдим санкциите, наложени на руските компании ‘Роснефт’ и ‘Лукойл’, както и възможността за по-широко икономическо споразумение между Будапеща и Вашингтон“,

заяви Орбан, уточнявайки, че срещата ще бъде първата официална визита между двамата лидери от началото на втория мандат на Тръмп.

След завръщането на Тръмп в Белия дом унгарският премиер прогнозира „златна ера“ в отношенията между Будапеща и Вашингтон. Миналата седмица той заяви, че Унгария търси начини да заобиколи американските санкции срещу руските петролни компании, но без да нарушава въведените ограничения.

Аварийни мерки за горивната сигурност

Междувременно унгарското правителство подготвя законопроект за реакция при извънредни ситуации с доставките на гориво. Той предвижда създаването на „аварийни бензиностанции“, които ще се контролират от държавата в случай на сериозни прекъсвания на снабдяването.

Проектът, публикуван на сайта на Министерството на енергетиката и цитиран от Bloomberg, идва само дни след големия пожар в единствената рафинерия на страната, управлявана от енергийния концерн MOL.

Властите уверяват, че доставките на гориво са гарантирани, въпреки инцидента. От MOL все още не са обявили каква част от производството е засегната, но по предварителни оценки на „Ерсте банк“ щетите може да достигнат до 40% от производствения капацитет на рафинерията край Дунав.