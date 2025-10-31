НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Педро Родригес ще напусне Лацио след края на сезона

          „Искам Лацио да се класира за европейските турнири и тогава ще е време да си тръгна“, е казал Родригес

          0
          0
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Универсалният испански нападател Педро Родригес обяви, че ще напусне Лацио в края на сезон 2025/2026, когато изтича настоящият му договор с клуба.

          - Реклама -

          „Искам Лацио да се класира за европейските турнири и тогава ще е време да си тръгна“, е казал Родригес.

          Педро играе за Лацио от лятото на 2021 г. Преди това 38-годишният испански халф е играл за Рома, Челси и Барселона, където е спечелил пет титли на Испания и три титли от Шампионската лига. Педро е спечелил и Световното първенство и Евро 2012 с испанския национален отбор.

          Универсалният испански нападател Педро Родригес обяви, че ще напусне Лацио в края на сезон 2025/2026, когато изтича настоящият му договор с клуба.

          - Реклама -

          „Искам Лацио да се класира за европейските турнири и тогава ще е време да си тръгна“, е казал Родригес.

          Педро играе за Лацио от лятото на 2021 г. Преди това 38-годишният испански халф е играл за Рома, Челси и Барселона, където е спечелил пет титли на Испания и три титли от Шампионската лига. Педро е спечелил и Световното първенство и Евро 2012 с испанския национален отбор.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Мустафа Сангаре минава прегледи

          Станимир Бакалов -
          Нападателят на Левски Мустафа Сангаре ще мине допълнителни прегледи след двубоя с Хебър за купата, спечелен с 3:0 в Пазарджик.26-годишният футболист пострада през първото...
          Футбол

          Браян Собреро от ЦСКА 1948: Показваме на всички, че имаме потенциал да се борим за титлата

          Николай Минчев -
          На специална церемония в Пресклуб България офанзивният полузащитник на ЦСКА 1948 Браян Собреро бе награден за Играч №1 на 13-ия кръг в efbet Лига....
          Футбол

          Ламин Ямал може да има хронична контузия до края на живота си?

          Николай Минчев -
          Ламин Ямал страда от хронична контузия в областта на слабините, съобщава каталунското издание Sport. Става въпрос за пубалгия - състояние, което кара мускулите да се...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions