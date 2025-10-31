Пеевски: Практика е съдът да пуска убийците на пътя

Решението на Врачанския окръжен съд да освободи срещу парична гаранция шофьор, който блъсна и уби пешеходец, след което избяга от местопроизшествието, предизвика сериозен обществен отзвук. От „ДПС – Ново начало“ го определиха като поредна проява на пренебрежение към очакванията на хората за справедливост.
Делото е било образувано след внесено искане на прокурор от Окръжна прокуратура – Враца за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия. Въпреки това, съдът решава да го освободи под гаранция, вместо да го остави в ареста.
Пеевски определи практиката на съда да освобождава извършители на убийства при пътни инциденти, както и бавния ход на правосъдието, като „особено цинична“. По думите му това изпраща тревожен сигнал към близките на жертвите и към обществото, които очакват ясни знаци за справедливост и правов ред.
