Пеевски: Практика е съдът да пуска убийците на пътя

Решението на Врачанския окръжен съд да освободи срещу парична гаранция шофьор, който блъсна и уби пешеходец, след което избяга от местопроизшествието, предизвика сериозен обществен отзвук. От „ДПС – Ново начало“ го определиха като поредна проява на пренебрежение към очакванията на хората за справедливост.

Делото е било образувано след внесено искане на прокурор от Окръжна прокуратура – Враца за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия. Въпреки това, съдът решава да го освободи под гаранция, вместо да го остави в ареста.

„Доверието, което съдът трябва да изгражда, и справедливостта, която трябва да въздава, са несъвместими с подобни действия от страна на магистрати!“, заяви лидерът на партията Делян Пеевски, добавяйки, че ще сигнализира Инспектората към ВСС за проверка на интегритета на съдиите, постановили решението.

Пеевски определи практиката на съда да освобождава извършители на убийства при пътни инциденти, както и бавния ход на правосъдието, като „особено цинична“. По думите му това изпраща тревожен сигнал към близките на жертвите и към обществото, които очакват ясни знаци за справедливост и правов ред.