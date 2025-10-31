НА ЖИВО
      петък, 31.10.25
          Пеевски: Практика е съдът да пуска убийците на пътя

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Решението на Врачанския окръжен съд да освободи срещу парична гаранция шофьор, който блъсна и уби пешеходец, след което избяга от местопроизшествието, предизвика сериозен обществен отзвук. От „ДПС – Ново начало“ го определиха като поредна проява на пренебрежение към очакванията на хората за справедливост.

          Делото е било образувано след внесено искане на прокурор от Окръжна прокуратура – Враца за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия. Въпреки това, съдът решава да го освободи под гаранция, вместо да го остави в ареста.

          Рашков отговори на Пеевски, пусна запис Рашков отговори на Пеевски, пусна запис

          „Доверието, което съдът трябва да изгражда, и справедливостта, която трябва да въздава, са несъвместими с подобни действия от страна на магистрати!“,

          заяви лидерът на партията Делян Пеевски, добавяйки, че ще сигнализира Инспектората към ВСС за проверка на интегритета на съдиите, постановили решението.

          Пеевски определи практиката на съда да освобождава извършители на убийства при пътни инциденти, както и бавния ход на правосъдието, като „особено цинична“. По думите му това изпраща тревожен сигнал към близките на жертвите и към обществото, които очакват ясни знаци за справедливост и правов ред.

          Пиян шофьор предизвика две катастрофи в Пловдив и се заби в дърво Пиян шофьор предизвика две катастрофи в Пловдив и се заби в дърво

          „Хората искат справедливост и правов ред — а това е отговорност на магистратите, които трябва да осъществяват справедливо и безпристрастно правораздаване“,

          се посочва в официалното съобщение на ДПС – Ново начало, публикувано на сайта на партията.

          За Деня на народните будители Желязков ще бъде в Разлог

          Владимир Висоцки -
          Министър-председателят Росен Желязков ще участва в тържество по случай Деня на народните будители в СУ „Братя Каназиреви“ в гр. Разлог. Събитието ще се състои...
          Радев ще посети Египет за откриването на Големия египетски музей

          Владимир Висоцки -
          На 1 ноември, събота, държавният глава Румен Радев ще присъства на официалното откриване на Големия египетски музей в Гиза по покана на президента на...
          Катастрофа край „Руски паметник“ блокира движението на трамвайните линии – обновена

          Владимир Висоцки -
          10 трамвая са блокирани от спирката на бул. „Акад. Иван Гешов“ до УМБАЛСМ „Пиргов“. Инцидентът от е предизвикан от автомобил, който е навлязъл в...

          3. Не, практика е убийците и крадците да управляват народа, но Винаги има видьоеден Запомнете го, и последно за крадеца и честни, за богат и беден последният дом Винаги е 2/1.

