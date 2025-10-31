Пентагонът разреши продажбата на ракети „Томахоук“ на Украйна

Пентагонът даде зелена светлина на Белия дом да предостави на Украйна далекобойни ракети „Томахоук“, след като прецени, че това няма да повлияе негативно на американските запаси.
- Реклама -
Военното ведомство оставя окончателното политическо решение в ръцете на президента Доналд Тръмп, според трима американски и европейски служители, запознати с въпроса, цитирани от „Си Ен Ен“.
По-рано този месец по време на работен обяд с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом Тръмп заяви, че предпочита да не предоставя ракетите на Украйна, защото „не искаме да се разделяме с неща, от които се нуждаем, за да защитим страната си“. Обединеният щаб информира Белия дом за оценката си по-рано този месец, точно преди Тръмп да се срещне със Зеленски, който настоява ракетите да насочват по-ефективно към петролни и енергийни съоръжения дълбоко в Русия. „Томахоук“ имат обхват от около 1600 километра.
Пентагонът даде зелена светлина на Белия дом да предостави на Украйна далекобойни ракети „Томахоук“, след като прецени, че това няма да повлияе негативно на американските запаси.
- Реклама -
Военното ведомство оставя окончателното политическо решение в ръцете на президента Доналд Тръмп, според трима американски и европейски служители, запознати с въпроса, цитирани от „Си Ен Ен“.
По-рано този месец по време на работен обяд с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом Тръмп заяви, че предпочита да не предоставя ракетите на Украйна, защото „не искаме да се разделяме с неща, от които се нуждаем, за да защитим страната си“. Обединеният щаб информира Белия дом за оценката си по-рано този месец, точно преди Тръмп да се срещне със Зеленски, който настоява ракетите да насочват по-ефективно към петролни и енергийни съоръжения дълбоко в Русия. „Томахоук“ имат обхват от около 1600 километра.
Значи хората си правят бизнес а европа го духа под вода да не вдига пепел
Е чак тогава ще стигнат до границата с Полша. Както иска „Коалицията на желаещите ВОЙНА „.
Глупости!
Кочинрайх ще стане на пихтия…Слава на смела Украйна и САЩ
Браво! 👉👉🇷🇺🇷🇺💥💥💥💥
Чудесно,и този мит ще рухне и после какво???? Кратка ретроспекция 😁
1:ЗРК Стингер! Уау,утрепахме руснята😁
2:ПТР Джавелин! Уау,утрепахме руснята 😁
3: БЛА Байрактар!Уау,украинчета с нови имена Байрактар,утрепахме руснята 😁
4,5,6,7,8, руснята си попълват колекцията от ,, високоточни без аналогови западни оръжия “ и продължават методичното зачистване на киборгите от НАТО!
Със какво!? Ами със войнишки лопатки и други сапьорски инструменти ,😁 Нали така каза виден евроджендър,руснаците се бият със лопатки поради липса на друго оръжие 😁
Браво!
Валентин Лазаров на кое викате браво?
Galya Hristova Предоставянето на тези ракети ще се възприеме като силна демонстрация на подкрепа от страна на САЩ и ще донесе ползи за Украйна във военна перспектива.
Валентин Лазаров кой ще ги плаща?! Америка без 💸 пари няма да ги даде?!
Значи..който иска да има война да воюва..!Който иска за Украйна..който иска за Русия..заминавайте бе…кой Ви пречи!!Бийте се…Писна ми..Усрайна…Путлер…Ние се оправихме,че гледаме и в чуждата чинийка….Я мислете с горните си глави…
Ми ногу им се иска да получат нещо Руско! Та затуй пращат толкоз Подаръци на Русия с Бандера Експрес!
И кат гледам, скоро ще Получат, я Сарми, я Орехи,
я.неща по ПиканТно!
А дали ще стигнат до усрайна 🤣🤣🤣🤣
Томахолк няма да им помогне на фашистите. Ако са като нашите F14 каде не фарът,направо ще падна от смях.
Има ли значение?
Що ли не съм изненадана…
Покрайна получава чрез заем томахавки,а краварите получават безплатно посейдон
Значи, Путлер съвсем скоро ще тича при Тръмп за преговори 🤣🤣🤣
Николай Шиндарски по скоро трън ще привлече посейдоните, но не
Срещу краварите
Николай Шиндарски Ти май си пил газ без мярка…
Николай ШиндарскиМноого си прост, Сайше!
Значи хутите ще получат противокорабни ракети от Русия😂😂😂
a kakvo 6te polu4i toi
Май ще се наиграят накрая укрите.
ПРОДАЖБАТА!Олигофрени ние(европейците) ще плащаме
БЕЗУМЦИ
Значи и за Русия има “ зелена светлина“! Те са готови на копчето!