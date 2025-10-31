Пентагонът разреши продажбата на ракети „Томахоук“ на Украйна

Пентагонът даде зелена светлина на Белия дом да предостави на Украйна далекобойни ракети „Томахоук“, след като прецени, че това няма да повлияе негативно на американските запаси.

Военното ведомство оставя окончателното политическо решение в ръцете на президента Доналд Тръмп, според трима американски и европейски служители, запознати с въпроса, цитирани от „Си Ен Ен“.

По-рано този месец по време на работен обяд с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом Тръмп заяви, че предпочита да не предоставя ракетите на Украйна, защото „не искаме да се разделяме с неща, от които се нуждаем, за да защитим страната си“. Обединеният щаб информира Белия дом за оценката си по-рано този месец, точно преди Тръмп да се срещне със Зеленски, който настоява ракетите да насочват по-ефективно към петролни и енергийни съоръжения дълбоко в Русия. „Томахоук“ имат обхват от около 1600 километра.