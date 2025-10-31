Пиян шофьор предизвика две катастрофи в Пловдив и се заби в дърво

Тежък пътен инцидент в Пловдив по чудо се размина без жертви. Около 3:00 часа в нощта срещу петък, лек автомобил удря друг на кръстовището на бул. „Руски“, след което виновният водач напуска местопроизшествието. Минутите по-късно той губи контрол над управлението и помита светофар, преди да се забие челно в дърво.
По информация на полицията, зад волана е бил 25-годишен мъж от турски произход. Тестът с дрегер показал над 1,2 промила алкохол в издишания въздух, а органите на реда изчакват резултатите и от кръвната проба.
За щастие, заради ранния час в района не е имало пешеходци и при двата инцидента няма пострадали.
Мъжът е задържан, а срещу него е образувано бързо производство. Според полицията, катастрофите са причинили значителни материални щети.
По данни на МВР, само за последното денонощие в страната са станали 14 тежки пътни инцидента, при които 17 души са били ранени.
