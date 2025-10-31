НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Пиян шофьор предизвика две катастрофи в Пловдив и се заби в дърво

          0
          37
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Тежък пътен инцидент в Пловдив по чудо се размина без жертви. Около 3:00 часа в нощта срещу петък, лек автомобил удря друг на кръстовището на бул. „Руски“, след което виновният водач напуска местопроизшествието. Минутите по-късно той губи контрол над управлението и помита светофар, преди да се забие челно в дърво.

          - Реклама -
          25-годишен с 26 фиша и 15 акта дрифтира пред полицаи в Сливен 25-годишен с 26 фиша и 15 акта дрифтира пред полицаи в Сливен

          По информация на полицията, зад волана е бил 25-годишен мъж от турски произход. Тестът с дрегер показал над 1,2 промила алкохол в издишания въздух, а органите на реда изчакват резултатите и от кръвната проба.

          „Резултатите от взетите проби за алкохол на водача са показали над 1,2 промила“, уточниха от МВР.

          За щастие, заради ранния час в района не е имало пешеходци и при двата инцидента няма пострадали.

          Мъжът е задържан, а срещу него е образувано бързо производство. Според полицията, катастрофите са причинили значителни материални щети.

          По данни на МВР, само за последното денонощие в страната са станали 14 тежки пътни инцидента, при които 17 души са били ранени.

          Тежък пътен инцидент в Пловдив по чудо се размина без жертви. Около 3:00 часа в нощта срещу петък, лек автомобил удря друг на кръстовището на бул. „Руски“, след което виновният водач напуска местопроизшествието. Минутите по-късно той губи контрол над управлението и помита светофар, преди да се забие челно в дърво.

          - Реклама -
          25-годишен с 26 фиша и 15 акта дрифтира пред полицаи в Сливен 25-годишен с 26 фиша и 15 акта дрифтира пред полицаи в Сливен

          По информация на полицията, зад волана е бил 25-годишен мъж от турски произход. Тестът с дрегер показал над 1,2 промила алкохол в издишания въздух, а органите на реда изчакват резултатите и от кръвната проба.

          „Резултатите от взетите проби за алкохол на водача са показали над 1,2 промила“, уточниха от МВР.

          За щастие, заради ранния час в района не е имало пешеходци и при двата инцидента няма пострадали.

          Мъжът е задържан, а срещу него е образувано бързо производство. Според полицията, катастрофите са причинили значителни материални щети.

          По данни на МВР, само за последното денонощие в страната са станали 14 тежки пътни инцидента, при които 17 души са били ранени.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          „Сиромашко лято“ с топли дни и мъгливи утрини ни очаква този уикенд

          Дамяна Караджова -
          В страната навлезе сух и по-топъл период, известен като „сиромашко лято“ – време с по-високи от обичайните температури
          Политика

          Ограничаването на износа на горива бе подкрепено от бюджетната комисия

          Десислава Димитрова -
          Парламентарната комисия по бюджет и финанси подкрепи предложението на депутати от управляващата коалиция и „ДПС – Ново начало“, с което се предвижда ограничаване на износа на дизел и авиационно гориво.
          Общество

          МРРБ и ББР с партньорство за 900 млн. лв. по общински проекти

          Дамяна Караджова -
          Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Българската банка за развитие подписаха споразумение

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions