Пиян шофьор предизвика две катастрофи в Пловдив и се заби в дърво

Тежък пътен инцидент в Пловдив по чудо се размина без жертви. Около 3:00 часа в нощта срещу петък, лек автомобил удря друг на кръстовището на бул. „Руски“, след което виновният водач напуска местопроизшествието. Минутите по-късно той губи контрол над управлението и помита светофар, преди да се забие челно в дърво.

По информация на полицията, зад волана е бил 25-годишен мъж от турски произход. Тестът с дрегер показал над 1,2 промила алкохол в издишания въздух, а органите на реда изчакват резултатите и от кръвната проба.

„Резултатите от взетите проби за алкохол на водача са показали над 1,2 промила“, уточниха от МВР.

За щастие, заради ранния час в района не е имало пешеходци и при двата инцидента няма пострадали.

Мъжът е задържан, а срещу него е образувано бързо производство. Според полицията, катастрофите са причинили значителни материални щети.

По данни на МВР, само за последното денонощие в страната са станали 14 тежки пътни инцидента, при които 17 души са били ранени.