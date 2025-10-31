„Пийт Хегсет: САЩ няма да отстъпят в защитата на интересите си в Азия“

САЩ ще продължат твърдо да защитават интересите си, заяви американският министър на отбраната Пийт Хегсет по време на среща с китайския министър на националната отбрана Дун Цзюн в Пекин. Разговорите между двамата се определят като първа важна стъпка в опита за стабилизиране на военните отношения между Вашингтон и Пекин.

Хегсет написа в социалната мрежа X (бивш Twitter), че е изразил загрижеността на САЩ относно китайската активност в Южнокитайско море, както и за действията на Пекин около Тайван и спрямо съюзниците и партньорите на САЩ в региона.

„Беше добра и конструктивна среща. Подчертах важността от поддържането на баланс на силите в Индийско-Тихоокеанския регион и наблегнах на загрижеността на САЩ относно дейностите на Китай в Южнокитайско море, около Тайван и спрямо съюзниците и партньорите на САЩ в Индийско-Тихоокеанския регион“,

написа министърът.

Хегсет подчерта, че Вашингтон не търси конфликт, но ще продължи твърдо да защитава интересите си и да гарантира, че разполага с необходимия капацитет за това в региона.

„Днешната среща последва видеоконферентния ни разговор с адмирал Донг на 9 септември. Ще продължим дискусиите с Народноосвободителната армия по въпроси от взаимно значение“, добави Хегсет.

Срещата се проведе в момент на засилен фокус върху сигурността в Индийско-Тихоокеанския регион и нарастващо напрежение около Тайван, като дипломатическите контакти между двете държави се възстановяват постепенно след години на застой.