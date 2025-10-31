„Пийт Хегсет: САЩ няма да отстъпят в защитата на интересите си в Азия“

САЩ ще продължат твърдо да защитават интересите си, заяви американският министър на отбраната Пийт Хегсет по време на среща с китайския министър на националната отбрана Дун Цзюн в Пекин. Разговорите между двамата се определят като първа важна стъпка в опита за стабилизиране на военните отношения между Вашингтон и Пекин.
Хегсет написа в социалната мрежа X (бивш Twitter), че е изразил загрижеността на САЩ относно китайската активност в Южнокитайско море, както и за действията на Пекин около Тайван и спрямо съюзниците и партньорите на САЩ в региона.
Хегсет подчерта, че Вашингтон не търси конфликт, но ще продължи твърдо да защитава интересите си и да гарантира, че разполага с необходимия капацитет за това в региона.
Срещата се проведе в момент на засилен фокус върху сигурността в Индийско-Тихоокеанския регион и нарастващо напрежение около Тайван, като дипломатическите контакти между двете държави се възстановяват постепенно след години на застой.
Today, I met with China’s Minister of National Defense Admiral Dong Jun on the sidelines of the ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. It was a good and constructive meeting. I highlighted the importance of maintaining a balance of power in the Indo-Pacific and emphasized U.S.… pic.twitter.com/CcipIBWb4b
