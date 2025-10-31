Подземният тунел на император Комод отвори за посетители след 2000 години

След близо две хилядолетия скритият подземен тунел под Колизеума в Рим, известен като прохода на император Комод, отново е достъпен за посетители. Смята се, че именно в този 55-метров коридор е направен неуспешен опит за покушение срещу римския владетел.
Тунелът на императора – връзка между величие и параноя
Подземният проход е построен малко след завършването на Колизеума около 80 г. сл. Хр. и е проектиран така, че императорът да стига незабелязано до мястото си на трибуната, без да се смесва с тълпата.
Император Комод, прочут с ексцентричността си и манията си да се представя като въплъщение на Херкулес, предпочитал зрелищата пред държавното управление. Историците отбелязват, че неговото 15-годишно управление бележи началото на упадъка на Римската империя.
Възстановен с древни техники
Колизеумът е изграден върху водонаситена и нестабилна почва, което превръща реставрацията на тунела в трудна инженерна задача.
Възстановяването е извършено изцяло с древноримски строителни техники, за да се запази автентичността на конструкцията.
Ограничен достъп до историческата тайна
Миналата година над 14 милиона туристи са посетили Колизеума, но в прохода на Комод ще бъдат допускани само 24 души дневно – мярка, целяща да се опази крехката структура.
