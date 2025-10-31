НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Подземният тунел на император Комод отвори за посетители след 2000 години

          0
          17
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          След близо две хилядолетия скритият подземен тунел под Колизеума в Рим, известен като прохода на император Комод, отново е достъпен за посетители. Смята се, че именно в този 55-метров коридор е направен неуспешен опит за покушение срещу римския владетел.

          - Реклама -

          Тунелът на императора – връзка между величие и параноя

          Подземният проход е построен малко след завършването на Колизеума около 80 г. сл. Хр. и е проектиран така, че императорът да стига незабелязано до мястото си на трибуната, без да се смесва с тълпата.

          „Това е единственият коридор, който минава под арената и ако нещо се е случило, то е било именно тук“,
          обяснява Барбара Нацаро, главен архитект на Археологическия парк „Колизеум“.

          Император Комод, прочут с ексцентричността си и манията си да се представя като въплъщение на Херкулес, предпочитал зрелищата пред държавното управление. Историците отбелязват, че неговото 15-годишно управление бележи началото на упадъка на Римската империя.

          Възстановен с древни техники

          Колизеумът е изграден върху водонаситена и нестабилна почва, което превръща реставрацията на тунела в трудна инженерна задача.

          „Реставрирахме галерията, използвайки същите материали, които са използвали и римляните – вар, пясък и порцелан“,
          разказва главният реставратор Анджелика Пуджа.

          Възстановяването е извършено изцяло с древноримски строителни техники, за да се запази автентичността на конструкцията.

          Ограничен достъп до историческата тайна

          Миналата година над 14 милиона туристи са посетили Колизеума, но в прохода на Комод ще бъдат допускани само 24 души дневно – мярка, целяща да се опази крехката структура.

          След близо две хилядолетия скритият подземен тунел под Колизеума в Рим, известен като прохода на император Комод, отново е достъпен за посетители. Смята се, че именно в този 55-метров коридор е направен неуспешен опит за покушение срещу римския владетел.

          - Реклама -

          Тунелът на императора – връзка между величие и параноя

          Подземният проход е построен малко след завършването на Колизеума около 80 г. сл. Хр. и е проектиран така, че императорът да стига незабелязано до мястото си на трибуната, без да се смесва с тълпата.

          „Това е единственият коридор, който минава под арената и ако нещо се е случило, то е било именно тук“,
          обяснява Барбара Нацаро, главен архитект на Археологическия парк „Колизеум“.

          Император Комод, прочут с ексцентричността си и манията си да се представя като въплъщение на Херкулес, предпочитал зрелищата пред държавното управление. Историците отбелязват, че неговото 15-годишно управление бележи началото на упадъка на Римската империя.

          Възстановен с древни техники

          Колизеумът е изграден върху водонаситена и нестабилна почва, което превръща реставрацията на тунела в трудна инженерна задача.

          „Реставрирахме галерията, използвайки същите материали, които са използвали и римляните – вар, пясък и порцелан“,
          разказва главният реставратор Анджелика Пуджа.

          Възстановяването е извършено изцяло с древноримски строителни техники, за да се запази автентичността на конструкцията.

          Ограничен достъп до историческата тайна

          Миналата година над 14 милиона туристи са посетили Колизеума, но в прохода на Комод ще бъдат допускани само 24 души дневно – мярка, целяща да се опази крехката структура.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп: САЩ ще извършат ядрени изпитания, ако други държави направят същото

          Владимир Висоцки -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще извършат ядрени изпитания, ако други държави направят същото, като умишлено остави неясно какъв вид изпитания...
          Политика

          Пентагонът разреши продажбата на ракети „Томахоук“ на Украйна

          Владимир Висоцки -
          Пентагонът даде зелена светлина на Белия дом да предостави на Украйна далекобойни ракети „Томахоук“, след като прецени, че това няма да повлияе негативно на...
          Крими

          ФБР предотврати терористичен атентат в щата Мичиган

          Владимир Висоцки -
          Директорът на ФБР Каш Пател каза, че бюрото е предотвратило „потенциален терористичен акт“, планиран в щата Мичиган по време на уикенда за Хелоуин, предаде...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions