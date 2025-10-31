НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Политическо напрежение в Латвия след решението за оттегляне от Истанбулската конвенция (ВИДЕО)

          0
          66
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          В Латвия се разрази политическа буря, след като парламентът гласува страната да се оттегли от Истанбулската конвенция – международен договор, чиято цел е да защитава жените от насилие.

          - Реклама -

          Решението предизвика вълна от недоволство и масови протести в Рига, където хиляди граждани излязоха на улиците, обвинявайки управляващите, че „копират Русия“.

          21 заподозрени задържани в Истанбул при операция срещу Ислямска държава 21 заподозрени задържани в Истанбул при операция срещу Ислямска държава


          Москва никога не е подписвала конвенцията, докато Латвия я ратифицира едва през 2024 г. Сега обаче страната предприема рязък завой, аргументирайки се, че може да се справя с проблема на домашното насилие и без международни договори.

          Критиците на решението предупреждават, че подобен ход не само подкопава доверието в държавните институции, но и уврежда имиджа на Латвия в Европа, поставяйки под съмнение ангажиментите ѝ към защитата на човешките права.

          Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу се яви пред съда по ново обвинение в шпионаж Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу се яви пред съда по ново обвинение в шпионаж

          Все още не всичко е решено окончателно — президентът Едгарс Ринкевичс разполага с десетдневен срок, в който може да върне закона за ново разглеждане.

          В Латвия се разрази политическа буря, след като парламентът гласува страната да се оттегли от Истанбулската конвенция – международен договор, чиято цел е да защитава жените от насилие.

          - Реклама -

          Решението предизвика вълна от недоволство и масови протести в Рига, където хиляди граждани излязоха на улиците, обвинявайки управляващите, че „копират Русия“.

          21 заподозрени задържани в Истанбул при операция срещу Ислямска държава 21 заподозрени задържани в Истанбул при операция срещу Ислямска държава


          Москва никога не е подписвала конвенцията, докато Латвия я ратифицира едва през 2024 г. Сега обаче страната предприема рязък завой, аргументирайки се, че може да се справя с проблема на домашното насилие и без международни договори.

          Критиците на решението предупреждават, че подобен ход не само подкопава доверието в държавните институции, но и уврежда имиджа на Латвия в Европа, поставяйки под съмнение ангажиментите ѝ към защитата на човешките права.

          Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу се яви пред съда по ново обвинение в шпионаж Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу се яви пред съда по ново обвинение в шпионаж

          Все още не всичко е решено окончателно — президентът Едгарс Ринкевичс разполага с десетдневен срок, в който може да върне закона за ново разглеждане.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Опасно ниски нива на Дунав: круизен кораб с над 200 заседна

          Дамяна Караджова -
          Инцидент с круизен кораб, превозващ над 200 души, се разигра на река Дунав край селището Гърла Маре в румънския окръг Мехединц
          Общество

          ЕС призова Сърбия да защити свободата и мира

          Георги Петров -
          Посланиците на държавите от Европейския съюз в Белград, включително и българският представител, призоваха за зачитане на основните права и свободи, сред които правото на...
          Политика

          The Economist: Украйна фалира до месеци!

          Никола Павлов -
          Украйна е изправена пред опасност от финансова криза, ако не бъдат осигурени допълнителни източници на финансиране от европейските ѝ партньори, съобщава списание The Economist,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions