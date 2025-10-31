Политическо напрежение в Латвия след решението за оттегляне от Истанбулската конвенция (ВИДЕО)

В Латвия се разрази политическа буря, след като парламентът гласува страната да се оттегли от Истанбулската конвенция – международен договор, чиято цел е да защитава жените от насилие.
Решението предизвика вълна от недоволство и масови протести в Рига, където хиляди граждани излязоха на улиците, обвинявайки управляващите, че „копират Русия“.
Latvia moves to quit the Istanbul Convention — thousands protest in Riga— NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2025
A political firestorm is erupting in Latvia. After 13 hours of debate, parliament voted to withdraw from the Istanbul Convention — an international treaty aimed at protecting women from violence. But the… pic.twitter.com/j3pUZJKsQT
Москва никога не е подписвала конвенцията, докато Латвия я ратифицира едва през 2024 г. Сега обаче страната предприема рязък завой, аргументирайки се, че може да се справя с проблема на домашното насилие и без международни договори.
Критиците на решението предупреждават, че подобен ход не само подкопава доверието в държавните институции, но и уврежда имиджа на Латвия в Европа, поставяйки под съмнение ангажиментите ѝ към защитата на човешките права.
Все още не всичко е решено окончателно — президентът Едгарс Ринкевичс разполага с десетдневен срок, в който може да върне закона за ново разглеждане.
Latvia moves to quit the Istanbul Convention — thousands protest in Riga— NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2025
A political firestorm is erupting in Latvia. After 13 hours of debate, parliament voted to withdraw from the Istanbul Convention — an international treaty aimed at protecting women from violence. But the… pic.twitter.com/j3pUZJKsQT