      петък, 31.10.25
          НачалоЕвропаОбщество

          Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтика

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Полските въоръжени сили съобщиха, че техни изтребители са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море — третият подобен случай в рамките на една седмица.

          Според информация от Оперативното командване на полската армия, самолетът не е навлизал във въздушното пространство на Полша, но нямал подаден полетен план, а транспондерите му били изключени.

          „Това вече е трети подобен случай тази седмица, което потвърждава засилената активност на руската авиация в Балтийския регион“, се посочва в официалното изявление на армията, цитирано от TVP World.

          Инцидентът идва на фона на повишена готовност по източния фланг на НАТО, след серия от нарушения на въздушното пространство от руски военни самолети и дронове.

          През септември три руски самолета навлязоха във въздушното пространство на Естония за около 12 минути, само дни след като над 20 руски дрона бяха засечени над Полша.

          Съюзниците от НАТО следят внимателно обстановката, като подчертават, че Русия увеличава въздушната си активност в региона, включително с разузнавателни и тактически полети в близост до границите на алианса.

          

          7. А американските разузнавателни самолети дето летят над черно море с изключени транспондери ние ли трябва да прехващаме

          16. Полските комплексари,кой не ги е хванал през световните войни , той не ги е сринал до основи.

          17. Не е навлизал във въздушното пространство на Полша!!! Ами да си лети тогава! За чий х го прихващат?? Или, ей така, за всеки случай, да има за какво да си чешат езиците!

          18. Хахахахаха! Идиотия до идиотия…полски летци-герои, гледали от далече руски самальот и го снимали на zoom с 50 пъти увеличение😀🥸
            Наземните…също се наср@ли!
            И се пише…прихванаха!
            Прехващайте си жените!

          19. Телевизия Евроком В международното небе. По тази логика натовски самолети прелитат постоянно покрай РФ откакто съществува НАТО.

            • Савко Савов Ааа това не е особено важно. 😀😀😀.Важно е урсуляка да се издриска по въпроса. 😀😀😀

              • Цанко Иванов Поляците създадоха добър прецедент. Това означава, че Русия вече може да прехваща и самолети на НАТО в международното въздушно пространство, ако не и харесва това, което правят 😉

