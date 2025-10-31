Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтика

Полските въоръжени сили съобщиха, че техни изтребители са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море — третият подобен случай в рамките на една седмица.

Според информация от Оперативното командване на полската армия, самолетът не е навлизал във въздушното пространство на Полша, но нямал подаден полетен план, а транспондерите му били изключени.

„Това вече е трети подобен случай тази седмица, което потвърждава засилената активност на руската авиация в Балтийския регион“, се посочва в официалното изявление на армията, цитирано от TVP World.



Инцидентът идва на фона на повишена готовност по източния фланг на НАТО, след серия от нарушения на въздушното пространство от руски военни самолети и дронове.

През септември три руски самолета навлязоха във въздушното пространство на Естония за около 12 минути, само дни след като над 20 руски дрона бяха засечени над Полша.

Съюзниците от НАТО следят внимателно обстановката, като подчертават, че Русия увеличава въздушната си активност в региона, включително с разузнавателни и тактически полети в близост до границите на алианса.