Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтика

Полските въоръжени сили съобщиха, че техни изтребители са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море — третият подобен случай в рамките на една седмица.
- Реклама -
Според информация от Оперативното командване на полската армия, самолетът не е навлизал във въздушното пространство на Полша, но нямал подаден полетен план, а транспондерите му били изключени.
Инцидентът идва на фона на повишена готовност по източния фланг на НАТО, след серия от нарушения на въздушното пространство от руски военни самолети и дронове.
През септември три руски самолета навлязоха във въздушното пространство на Естония за около 12 минути, само дни след като над 20 руски дрона бяха засечени над Полша.
Съюзниците от НАТО следят внимателно обстановката, като подчертават, че Русия увеличава въздушната си активност в региона, включително с разузнавателни и тактически полети в близост до границите на алианса.
Полските въоръжени сили съобщиха, че техни изтребители са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море — третият подобен случай в рамките на една седмица.
- Реклама -
Според информация от Оперативното командване на полската армия, самолетът не е навлизал във въздушното пространство на Полша, но нямал подаден полетен план, а транспондерите му били изключени.
Инцидентът идва на фона на повишена готовност по източния фланг на НАТО, след серия от нарушения на въздушното пространство от руски военни самолети и дронове.
През септември три руски самолета навлязоха във въздушното пространство на Естония за около 12 минути, само дни след като над 20 руски дрона бяха засечени над Полша.
Съюзниците от НАТО следят внимателно обстановката, като подчертават, че Русия увеличава въздушната си активност в региона, включително с разузнавателни и тактически полети в близост до границите на алианса.
това не е самолет а ракета
Не било компютри, било компоти
Иии… ?!???
Това на снимката ,трябва да е ,,най-секретният“ самолет на ,Русия !?🤣🤣🤣
Украински маскиран като руски.
да се свалят полските самолети! за заплаха над Балтика
А американските разузнавателни самолети дето летят над черно море с изключени транспондери ние ли трябва да прехващаме
Когато свалят някой летящ руски Москвич,руснята ще спре с провокациите.
Саров Тодор На млади години, малко на Путин мязаш.😁🤣
Иван Иванов тичай на фронта кореец
Саров Тодор От крайна ли пишеш?😁🤣
Бисер Колев Има нещо такова.😉😁
Иван Иванов умреляк
🇷🇺🤮🇷🇺🤮🇷🇺🤮🇷🇺🤮🇷🇺🤮🇷🇺
И кво стана като го прехвана?
Егеш мегеш…пак сензация,почесали им чановете….!
Кажи честно
Като гледам снимката бая чокър е тоя руски самолет😉
Тези хиени полски не мирясаха
Полските комплексари,кой не ги е хванал през световните войни , той не ги е сринал до основи.
Не е навлизал във въздушното пространство на Полша!!! Ами да си лети тогава! За чий х го прихващат?? Или, ей така, за всеки случай, да има за какво да си чешат езиците!
Защото е вражески бабо!
Хахахахаха! Идиотия до идиотия…полски летци-герои, гледали от далече руски самальот и го снимали на zoom с 50 пъти увеличение😀🥸
Наземните…също се наср@ли!
И се пише…прихванаха!
Прехващайте си жените!
Телевизия Евроком В международното небе. По тази логика натовски самолети прелитат постоянно покрай РФ откакто съществува НАТО.
Савко Савов Ааа това не е особено важно. 😀😀😀.Важно е урсуляка да се издриска по въпроса. 😀😀😀
Цанко Иванов Поляците създадоха добър прецедент. Това означава, че Русия вече може да прехваща и самолети на НАТО в международното въздушно пространство, ако не и харесва това, което правят 😉
Саров Тодор 💊💊💊
Саров Тодор кви рубли бе ташунко🙄😂😂😂
И Ко,лайнянковци…
И като са го пихванали как са му макарите
Стига лъжи.
И му пръднаха на перката!🤣🤣🤣
Rumen Kelevchiev в тиквата ти
„Прихванали“ го за макарите и нежно го осмукали фантазьорите полски педерунгели!