Последно сбогом с Агент Тенев

Поклонението ще бъде в църквата „Свети Седмочисленици“ в София

Поклонението пред тленните останки на журналиста, художник, текстописец и общественик Иван Тенев ще се състои на 2 ноември от 13:00 ч. в църквата „Свети Седмочисленици“ в София.

Новината бе споделена във фейсбук профила на певицата Кристина Димитрова, бивша съпруга на Тенев.

„Погребението ще бъде на Централните софийски гробища от 15:30 часа“, уточнява още тя в публикацията си.

Иван Тенев, известен като Агент Тенев, си отиде от този свят на 30 октомври.

Роден на 2 септември 1951 г. в София, той завършва българска и английска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специализира журналистика, както и „Приложна графика“ във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“ (днес Национална художествена академия).

Кариерата му започва като художник и карикатурист – първите му творби се появяват във вестници като „Средношколско знаме“, „Студентска трибуна“, „Народна младеж“, „Антени“, „Поглед“, „Стършел“ и „Софийски университет“.

Карикатурите му са показвани в над 300 изложби, 60 от които международни.

От четката към музиката – така започва пътят му в естрадата, първоначално като автор на обложки за плочи, а по-късно като текстописец на над 400 песни. Сред изпълнителите, за които е писал, са Лили Иванова, Георги Христов, Тони Димитрова, Кристина Димитрова, Орлин Горанов, дует „Ритон“ и други.

През 1989 г. основава „Агенция Тенев“ – уникален по онова време проект, съчетаващ журналистика, светска хроника и шоубизнес.

Иван Тенев остава след себе си богато наследство – в изкуството, музиката и медиите.

Той е носител на множество отличия в България и в чужбина, а името му се свързва с остроумие, талант и неподражаем стил.