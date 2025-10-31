НА ЖИВО
          Последно сбогом с Агент Тенев

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Поклонението ще бъде в църквата „Свети Седмочисленици“ в София

          Поклонението пред тленните останки на журналиста, художник, текстописец и общественик Иван Тенев ще се състои на 2 ноември от 13:00 ч. в църквата „Свети Седмочисленици“ в София.
          Новината бе споделена във фейсбук профила на певицата Кристина Димитрова, бивша съпруга на Тенев.

          „Погребението ще бъде на Централните софийски гробища от 15:30 часа“, уточнява още тя в публикацията си.

          Иван Тенев, известен като Агент Тенев, си отиде от този свят на 30 октомври.

          Роден на 2 септември 1951 г. в София, той завършва българска и английска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специализира журналистика, както и „Приложна графика“ във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“ (днес Национална художествена академия).

          СКРЪБНА ВЕСТ: Почина Агент Тенев СКРЪБНА ВЕСТ: Почина Агент Тенев

          Кариерата му започва като художник и карикатурист – първите му творби се появяват във вестници като „Средношколско знаме“, „Студентска трибуна“, „Народна младеж“, „Антени“, „Поглед“, „Стършел“ и „Софийски университет“.
          Карикатурите му са показвани в над 300 изложби, 60 от които международни.

          От четката към музиката – така започва пътят му в естрадата, първоначално като автор на обложки за плочи, а по-късно като текстописец на над 400 песни. Сред изпълнителите, за които е писал, са Лили Иванова, Георги Христов, Тони Димитрова, Кристина Димитрова, Орлин Горанов, дует „Ритон“ и други.

          През 1989 г. основава „Агенция Тенев“ – уникален по онова време проект, съчетаващ журналистика, светска хроника и шоубизнес.

          Иван Тенев остава след себе си богато наследство – в изкуството, музиката и медиите.
          Той е носител на множество отличия в България и в чужбина, а името му се свързва с остроумие, талант и неподражаем стил.

