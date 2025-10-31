Президентът Румен Радев ще отличи изявени български творци и учени навръх Деня на народните будители

В навечерието на Деня на народните будители президентът Румен Радев ще удостои с Почетния знак на президента изявени български културни дейци и учени за техния принос към духовното и културното наследство на България.

Отличията ще бъдат връчени на личности с дългогодишен принос в сценичното, музикалното и изобразителното изкуство, както и в читалищното и академичното дело.

Сред наградените са:

Емил Стойчев – един от най-ярките съвременни български художници,

– един от най-ярките съвременни български художници, проф. Иван Маразов – световноизвестен учен и културолог,

– световноизвестен учен и културолог, Атанас Стоев – музикант и композитор, допринесъл за развитието на българския фолклор,

– музикант и композитор, допринесъл за развитието на българския фолклор, проф. Костадин Динчев – изявен филолог и изследовател,

– изявен филолог и изследовател, Бинка Добрева – народна певица с неподражаем глас,

– народна певица с неподражаем глас, проф. Васил Проданов – философ, обществен интелектуалец и преподавател.

Освен тях, отличия ще получат и други учени, балетни артисти, педагози и културни дейци, които със своя труд и талант поддържат жив духа на българската култура.