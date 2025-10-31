НА ЖИВО
          Президентът Румен Радев ще отличи изявени български творци и учени навръх Деня на народните будители

          Снимка: БГНЕС
          В навечерието на Деня на народните будители президентът Румен Радев ще удостои с Почетния знак на президента изявени български културни дейци и учени за техния принос към духовното и културното наследство на България.

          Отличията ще бъдат връчени на личности с дългогодишен принос в сценичното, музикалното и изобразителното изкуство, както и в читалищното и академичното дело.

          Сред наградените са:

          • Емил Стойчев – един от най-ярките съвременни български художници,
          • проф. Иван Маразов – световноизвестен учен и културолог,
          • Атанас Стоев – музикант и композитор, допринесъл за развитието на българския фолклор,
          • проф. Костадин Динчев – изявен филолог и изследовател,
          • Бинка Добрева – народна певица с неподражаем глас,
          • проф. Васил Проданов – философ, обществен интелектуалец и преподавател.

          Освен тях, отличия ще получат и други учени, балетни артисти, педагози и културни дейци, които със своя труд и талант поддържат жив духа на българската култура.

          Събитието е част от традицията президентската институция да отдава признание на хората, които съхраняват и развиват духовността, просветата и културната идентичност на нацията.

