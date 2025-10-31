Президентът Румен Радев ще отличи изявени български творци и учени навръх Деня на народните будители

В навечерието на Деня на народните будители президентът Румен Радев ще удостои с Почетния знак на президента изявени български културни дейци и учени за техния принос към духовното и културното наследство на България.
- Реклама -
Отличията ще бъдат връчени на личности с дългогодишен принос в сценичното, музикалното и изобразителното изкуство, както и в читалищното и академичното дело.
Сред наградените са:
Емил Стойчев – един от най-ярките съвременни български художници,
проф. Иван Маразов – световноизвестен учен и културолог,
Атанас Стоев – музикант и композитор, допринесъл за развитието на българския фолклор,
проф. Костадин Динчев – изявен филолог и изследовател,
Бинка Добрева – народна певица с неподражаем глас,
проф. Васил Проданов – философ, обществен интелектуалец и преподавател.
Освен тях, отличия ще получат и други учени, балетни артисти, педагози и културни дейци, които със своя труд и талант поддържат жив духа на българската култура.
В навечерието на Деня на народните будители президентът Румен Радев ще удостои с Почетния знак на президента изявени български културни дейци и учени за техния принос към духовното и културното наследство на България.
- Реклама -
Отличията ще бъдат връчени на личности с дългогодишен принос в сценичното, музикалното и изобразителното изкуство, както и в читалищното и академичното дело.
Сред наградените са:
Емил Стойчев – един от най-ярките съвременни български художници,
проф. Иван Маразов – световноизвестен учен и културолог,
Атанас Стоев – музикант и композитор, допринесъл за развитието на българския фолклор,
проф. Костадин Динчев – изявен филолог и изследовател,
Бинка Добрева – народна певица с неподражаем глас,
проф. Васил Проданов – философ, обществен интелектуалец и преподавател.
Освен тях, отличия ще получат и други учени, балетни артисти, педагози и културни дейци, които със своя труд и талант поддържат жив духа на българската култура.
Ако тези хора имат достойнство, трябва да откажат почетния знак на президента. И той има вина за трагичното състояние на България. Иначе ще се превърнат в поредните шутове на властта както така наречените ни спортни шампиони.
Оригиналь Съветский…😉
🇧🇬 Договорът „Булгаргаз – Боташ“ е противоконституционен. Държавата може да го обяви за нищожен още днес. Но 240 депутата мълчат. Защо ли?! Всеки ден тишина = 1 милион лева дълг. Това е съучастие!
Аз предлагам Президентът да награди Радостин Василев – виден парламентарен еродит, книжовник (дигитален обаче), хуманист, изключителен юрист, помогнал в развитието и правната защита на фирмите за бързи кредити и на хазартния бизнес…и не на последно място пръв и единствен съвременен будител!
ТОЗИ СЪС БОЙКО ВКАРАЛИ БЪЛГАРИЯ ВЪВ БРИКС
Парламента и Правителството да празнуват: Ден на народните Губители.
Достоен Президент