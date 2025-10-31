НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Принцът и принцесата на Уелс осъдиха френско списание за папарашки снимки

          0
          36
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Френското издание „Пари мач“ бе осъдено за публикуването на папарашки снимки на принц Уилям, съпругата му Кейт и трите им деца по време на частна почивка, съобщава Ройтерс.

          - Реклама -

          Наследникът на британския трон и неговата съпруга, известни със стриктното си отношение към личното пространство, заведоха дело срещу медията, собственост на луксозната група LVMH. Съдебният процес започна през април, само дни след публикуването на снимките, направени по време на семейна ваканция в Алпите.

          „Принцът и принцесата на Уелс са ангажирани със своето лично време и настояват децата им да растат без ненужен контрол и намеса в личното пространство“, заяви говорител на Кенсингтънския дворец.

          Кралската двойка има три деца – принцовете Джордж (12 г.) и Луи (7 г.), и принцеса Шарлот (10 г.), като двамата родители се стремят да им осигурят възможно най-нормално детство, далеч от прожекторите на медиите.

          Това е вторият случай, в който Уилям и Кейт печелят дело срещу френско издание. През 2012 г. списанието Closer публикува голи снимки на Кейт, направени без нейно знание.

          43-годишният Уилям от години е особено чувствителен към темата за преследването от медии, след като майка му, принцеса Даяна, загина при катастрофа в Париж през 1997 г., докато бе следена от папараци.

          От „Пари мач“ не са реагирали на искането за коментар, но списанието е публикувало съдебното решение, признавайки, че е нарушило правото на личен живот и имидж на семейството.
          Адвокатите на кралската двойка уточняват, че Кейт и Уилям са предпочели публичното признание пред финансово обезщетение.

          Френското издание „Пари мач“ бе осъдено за публикуването на папарашки снимки на принц Уилям, съпругата му Кейт и трите им деца по време на частна почивка, съобщава Ройтерс.

          - Реклама -

          Наследникът на британския трон и неговата съпруга, известни със стриктното си отношение към личното пространство, заведоха дело срещу медията, собственост на луксозната група LVMH. Съдебният процес започна през април, само дни след публикуването на снимките, направени по време на семейна ваканция в Алпите.

          „Принцът и принцесата на Уелс са ангажирани със своето лично време и настояват децата им да растат без ненужен контрол и намеса в личното пространство“, заяви говорител на Кенсингтънския дворец.

          Кралската двойка има три деца – принцовете Джордж (12 г.) и Луи (7 г.), и принцеса Шарлот (10 г.), като двамата родители се стремят да им осигурят възможно най-нормално детство, далеч от прожекторите на медиите.

          Това е вторият случай, в който Уилям и Кейт печелят дело срещу френско издание. През 2012 г. списанието Closer публикува голи снимки на Кейт, направени без нейно знание.

          43-годишният Уилям от години е особено чувствителен към темата за преследването от медии, след като майка му, принцеса Даяна, загина при катастрофа в Париж през 1997 г., докато бе следена от папараци.

          От „Пари мач“ не са реагирали на искането за коментар, но списанието е публикувало съдебното решение, признавайки, че е нарушило правото на личен живот и имидж на семейството.
          Адвокатите на кралската двойка уточняват, че Кейт и Уилям са предпочели публичното признание пред финансово обезщетение.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп: САЩ ще извършат ядрени изпитания, ако други държави направят същото

          Владимир Висоцки -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще извършат ядрени изпитания, ако други държави направят същото, като умишлено остави неясно какъв вид изпитания...
          Политика

          Пентагонът разреши продажбата на ракети „Томахоук“ на Украйна

          Владимир Висоцки -
          Пентагонът даде зелена светлина на Белия дом да предостави на Украйна далекобойни ракети „Томахоук“, след като прецени, че това няма да повлияе негативно на...
          Крими

          ФБР предотврати терористичен атентат в щата Мичиган

          Владимир Висоцки -
          Директорът на ФБР Каш Пател каза, че бюрото е предотвратило „потенциален терористичен акт“, планиран в щата Мичиган по време на уикенда за Хелоуин, предаде...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions