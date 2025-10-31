Прокуратурата внесе 40 тома доказателства срещу Благомир Коцев

Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев навлиза във финалната си фаза. Днес прокуратурата започва да предявява материалите по делото на всички обвиняеми.
По първоначална информация всички призовани са получили уведомления да се явят, за да се запознаят с доказателствата. Сред тях са общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, както и служителката на общината Антоанета Петрова, които обаче няма да присъстват в сградата на Софийския градски съд.
Всички обвиняеми отговарят за престъпно сдружение с цел получаване на подкуп, а от понеделник кметът Коцев има и ново обвинение – също за подкуп. То е свързано с прехвърляне на над 3 млн. лева от сметката на Община Варна към общинското дружество „Градски транспорт“.
Коцев е в отпуск до 11 ноември, но засега не е ясно дали ще продължи да заема поста след това. Прокуратурата все още не е поискала официалното му отстраняване, а защитата обмисля дали да поиска ново разглеждане на мярката за неотклонение.
