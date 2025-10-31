НА ЖИВО
          Проливен дъжд превърна улиците на Ню Йорк в реки – има загинали (ВИДЕО)

          Дамяна Караджова
          Проливен дъжд и силен вятър превърнаха улиците на Ню Йорк в реки, а десетки квартали останаха под вода. Наводненията, причинени от исторически количества валежи, взеха и две жертви.

          По данни на полицията, 39-годишен мъж е загинал в Бруклин, след като водолазен екип е открил тялото му в наводнено мазе, където бил блокиран около 16:30 ч..
          В Манхатън пък 43-годишен мъж е загубил живота си, след като свидетел съобщил, че той е припаднал в наводнено помещение. Причината за смъртта му се изяснява.

          В социалните мрежи се разпространяват десетки видеа, на които се виждат потопени автомобили, затворени улици и блокирани метрото и автобуси, което доведе до сериозни затруднения за придвижването в мегаполиса.

          Според Управлението за извънредни ситуации на Ню Йорк, в някои райони са отчетени рекордни количества валежи, а в Сентрал Парк е счупен рекордът от 1917 г.
          Подобна е ситуацията и на летище „Лагуардия“, където беше подобрен рекордът за количество дъжд, поставен през 1955 г.

          Националната метеорологична служба издаде предупреждение за опасно силен вятър, което ще остане в сила за всички пет района на Ню Йорк до полунощ в петък.

          1 коментар

          1. В Бруклин и Манхатън дали пишат, че в българското Черноморие имаше проливни дъждове с жертви???

