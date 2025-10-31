Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев навлиза във финалната си фаза

Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев е на финалната си права, като днес прокуратурата започва да предявява материалите по делото на всички обвиняеми.
Освен градоначалника, пред съда ще застанат още четирима души – общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и пиарът на Коцев – Антоанета Петрова. Всички те са обвинени в участие в престъпно сдружение с цел получаване на подкуп.
След като обвиняемите се запознаят с всички доказателства по делото и направят своите забележки, прокуратурата разполага с двумесечен срок, за да изготви окончателния обвинителен акт.
Делото се следи с повишен обществен интерес, тъй като засяга висши представители на местната власт и поставя под въпрос почтеността в управлението на Варна.
Това е положението днеска в милата ни държава ,наглите крадци са на свобода ,и всеки който е дръзнал да се борят срещу тях са в затвора или в ареста,това е демокрацията, истинските крадци българоубийците на човешките съдби са на Свобода,дерзай българино и се радвай че още си на свобода !?
Дано дълго време лежи в затвора тоя нагъл, корумпиран крадец
Светли Трайков скрий се бе жалък трол! ФБ не е толкова анонимен колкото си мислиш
Колко ти плащат да защитаваш корумпирания крадец Коцев, клет трол на престъпната групировка ППДЕБЪ, струва ли си да работиш за мафията?
Светли Трайков дано, дано.
Светли Трайков струва ми се че трябва да се прегледате при лекар.
Светли Трайков Какъв трол ! Профил, създаден преди няколко месеца ! Явно от някой побъркан гербераст !
Светли Трайков А съда доказа ли,че е крадец.