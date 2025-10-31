НА ЖИВО
      петък, 31.10.25
          Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев навлиза във финалната си фаза

          СНИМКА: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев е на финалната си права, като днес прокуратурата започва да предявява материалите по делото на всички обвиняеми.

          Освен градоначалника, пред съда ще застанат още четирима душиобщинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и пиарът на Коцев – Антоанета Петрова. Всички те са обвинени в участие в престъпно сдружение с цел получаване на подкуп.

          След като обвиняемите се запознаят с всички доказателства по делото и направят своите забележки, прокуратурата разполага с двумесечен срок, за да изготви окончателния обвинителен акт.

          Делото се следи с повишен обществен интерес, тъй като засяга висши представители на местната власт и поставя под въпрос почтеността в управлението на Варна.

          8 КОМЕНТАРА

          1. Това е положението днеска в милата ни държава ,наглите крадци са на свобода ,и всеки който е дръзнал да се борят срещу тях са в затвора или в ареста,това е демокрацията, истинските крадци българоубийците на човешките съдби са на Свобода,дерзай българино и се радвай че още си на свобода !?

