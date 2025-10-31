Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев навлиза във финалната си фаза

Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев е на финалната си права, като днес прокуратурата започва да предявява материалите по делото на всички обвиняеми.

- Реклама -

Освен градоначалника, пред съда ще застанат още четирима души – общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и пиарът на Коцев – Антоанета Петрова. Всички те са обвинени в участие в престъпно сдружение с цел получаване на подкуп.

След като обвиняемите се запознаят с всички доказателства по делото и направят своите забележки, прокуратурата разполага с двумесечен срок, за да изготви окончателния обвинителен акт.

Делото се следи с повишен обществен интерес, тъй като засяга висши представители на местната власт и поставя под въпрос почтеността в управлението на Варна.