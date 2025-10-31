Ремонт превърна „Цариградско шосе“ в кошмар за шофьорите

Смяната на мантинели в района на колелото на 4-ти километър блокира движението по „Цариградско шосе“ в София и предизвика огромни задръствания в края на работния ден, съобщи БГНЕС.

Работници извършваха ремонта директно на пътното платно, което допълнително забави движението по и без това една от най-натоварените артерии на столицата.

Според очевидци, движението в посока източните и южните квартали беше почти блокирано, а колите се движеха с няколко метра в минута.



Мнозина шофьори определиха решението за извършване на ремонта в пиковия петъчен следобед като „абсурдно и безотговорно“, тъй като доведе до пълен транспортен хаос по булеварда.