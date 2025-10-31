НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Ремонт превърна „Цариградско шосе“ в кошмар за шофьорите

          0
          25
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Смяната на мантинели в района на колелото на 4-ти километър блокира движението по „Цариградско шосе“ в София и предизвика огромни задръствания в края на работния ден, съобщи БГНЕС.

          - Реклама -

          Работници извършваха ремонта директно на пътното платно, което допълнително забави движението по и без това една от най-натоварените артерии на столицата.

          Според очевидци, движението в посока източните и южните квартали беше почти блокирано, а колите се движеха с няколко метра в минута.

          Мнозина шофьори определиха решението за извършване на ремонта в пиковия петъчен следобед като „абсурдно и безотговорно“, тъй като доведе до пълен транспортен хаос по булеварда.

          Смяната на мантинели в района на колелото на 4-ти километър блокира движението по „Цариградско шосе“ в София и предизвика огромни задръствания в края на работния ден, съобщи БГНЕС.

          - Реклама -

          Работници извършваха ремонта директно на пътното платно, което допълнително забави движението по и без това една от най-натоварените артерии на столицата.

          Според очевидци, движението в посока източните и южните квартали беше почти блокирано, а колите се движеха с няколко метра в минута.

          Мнозина шофьори определиха решението за извършване на ремонта в пиковия петъчен следобед като „абсурдно и безотговорно“, тъй като доведе до пълен транспортен хаос по булеварда.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          За Деня на народните будители Желязков ще бъде в Разлог

          Владимир Висоцки -
          Министър-председателят Росен Желязков ще участва в тържество по случай Деня на народните будители в СУ „Братя Каназиреви“ в гр. Разлог. Събитието ще се състои...
          Политика

          Радев ще посети Египет за откриването на Големия египетски музей

          Владимир Висоцки -
          На 1 ноември, събота, държавният глава Румен Радев ще присъства на официалното откриване на Големия египетски музей в Гиза по покана на президента на...
          Инциденти

          Катастрофа край „Руски паметник“ блокира движението на трамвайните линии – обновена

          Владимир Висоцки -
          10 трамвая са блокирани от спирката на бул. „Акад. Иван Гешов“ до УМБАЛСМ „Пиргов“. Инцидентът от е предизвикан от автомобил, който е навлязъл в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions