Ремонт превърна „Цариградско шосе“ в кошмар за шофьорите

Смяната на мантинели в района на колелото на 4-ти километър блокира движението по „Цариградско шосе“ в София и предизвика огромни задръствания в края на работния ден, съобщи БГНЕС.
Работници извършваха ремонта директно на пътното платно, което допълнително забави движението по и без това една от най-натоварените артерии на столицата.
Мнозина шофьори определиха решението за извършване на ремонта в пиковия петъчен следобед като „абсурдно и безотговорно“, тъй като доведе до пълен транспортен хаос по булеварда.
