Опитите на украинските власти да забранят достъпа на журналисти до районите, където украинските войски са блокирани, представляват признание за катастрофалното положение на ВСУ, заяви официалният представител на руското Министерство на отбраната генерал-лейтенант Игор Конашенков, цитиран от държавните медии.

„Вчерашното изявление на представителя на украинското външно министерство Георгий Тихий, забраняващо на чуждестранни и украински медии да се опитват да достигнат до обкръжените украински войници чрез територии, освободени от Русия, е официално признание за катастрофичната ситуация за остатъците от ВСУ в Красноармейск, Димитров и Купянск“, заяви Конашенков. - Реклама -

По думите му Киев фактически е потвърдил, че „други пътища, освен през руските хуманитарни коридори, за излизане от блокираните зони не съществуват“.

Руският генерал подчерта, че украинските власти се опитват да използват тази забрана, за да прикрият реалната ситуация на фронта и „да заблудят международната общност и собственото си население“.

„Крайната цел на тези действия е да се съхранят благоприятните условия за киевския режим, който продължава да присвоява финансовите средства, изпращани от западните спонсори за войната срещу Русия“, добави той.

Приказ на Путин

Вчера руското Министерство на отбраната съобщи, че е получило разпореждане от президента Владимир Путин да осигури коридори за свободно придвижване на чуждестранни журналисти, включително и представители на украински медии, до зоните на блокада на ВСУ – в Красноармейск, Димитров и Купянск.

Командването е заявило готовност да спре бойните действия за 5–6 часа, за да бъде осигурен безопасен достъп на пресата.

Путин направи изявлението си по време на среща с военнослужещи в Централната военна болница в Москва, където потвърди, че руските сили са обкръжили украински части в районите на Купянск (Харковска област) и Красноармейск (Донецка народна република).

Стратегическо значение на градовете

Купянск е ключов град за отбраната на Украйна в източната част на Харковска област. Разположен е на река Оскол , която разделя града на две части и служи като естествена отбранителна линия. Според руските източници, превземането му би позволило настъпление на запад .

е ключов град за отбраната на Украйна в източната част на Харковска област. Разположен е на река , която разделя града на две части и служи като естествена отбранителна линия. Според руските източници, превземането му би позволило . Красноармейск е важен транспортен и логистичен център на ВСУ в Донбас, през който преминават доставки на боеприпаси и подкрепления към Часов Яр и Константиновка. Градът е смятан за основен елемент в украинската отбрана в региона.

По оценка на Путин, ситуацията в зоната на бойните действия се развива благоприятно за руските сили, които „действат активно и настъпателно“.