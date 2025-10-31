Руското МО: Украинският отговор на предложението на Путин е признание за катастрофата им

Опитите на украинските власти да забранят достъпа на журналисти до районите, където украинските войски са блокирани, представляват признание за катастрофалното положение на ВСУ, заяви официалният представител на руското Министерство на отбраната генерал-лейтенант Игор Конашенков, цитиран от държавните медии.
По думите му Киев фактически е потвърдил, че „други пътища, освен през руските хуманитарни коридори, за излизане от блокираните зони не съществуват“.
Руският генерал подчерта, че украинските власти се опитват да използват тази забрана, за да прикрият реалната ситуация на фронта и „да заблудят международната общност и собственото си население“.
Приказ на Путин
Вчера руското Министерство на отбраната съобщи, че е получило разпореждане от президента Владимир Путин да осигури коридори за свободно придвижване на чуждестранни журналисти, включително и представители на украински медии, до зоните на блокада на ВСУ – в Красноармейск, Димитров и Купянск.
Командването е заявило готовност да спре бойните действия за 5–6 часа, за да бъде осигурен безопасен достъп на пресата.
Путин направи изявлението си по време на среща с военнослужещи в Централната военна болница в Москва, където потвърди, че руските сили са обкръжили украински части в районите на Купянск (Харковска област) и Красноармейск (Донецка народна република).
Стратегическо значение на градовете
Купянск е ключов град за отбраната на Украйна в източната част на Харковска област. Разположен е на река Оскол, която разделя града на две части и служи като естествена отбранителна линия. Според руските източници, превземането му би позволило настъпление на запад.
Красноармейск е важен транспортен и логистичен център на ВСУ в Донбас, през който преминават доставки на боеприпаси и подкрепления към Часов Яр и Константиновка. Градът е смятан за основен елемент в украинската отбрана в региона.
По оценка на Путин, ситуацията в зоната на бойните действия се развива благоприятно за руските сили, които „действат активно и настъпателно“.
Опитите на украинските власти да забранят достъпа на журналисти до районите, където украинските войски са блокирани, представляват признание за катастрофалното положение на ВСУ, заяви официалният представител на руското Министерство на отбраната генерал-лейтенант Игор Конашенков, цитиран от държавните медии.
По думите му Киев фактически е потвърдил, че „други пътища, освен през руските хуманитарни коридори, за излизане от блокираните зони не съществуват“.
Руският генерал подчерта, че украинските власти се опитват да използват тази забрана, за да прикрият реалната ситуация на фронта и „да заблудят международната общност и собственото си население“.
Приказ на Путин
Вчера руското Министерство на отбраната съобщи, че е получило разпореждане от президента Владимир Путин да осигури коридори за свободно придвижване на чуждестранни журналисти, включително и представители на украински медии, до зоните на блокада на ВСУ – в Красноармейск, Димитров и Купянск.
Командването е заявило готовност да спре бойните действия за 5–6 часа, за да бъде осигурен безопасен достъп на пресата.
Путин направи изявлението си по време на среща с военнослужещи в Централната военна болница в Москва, където потвърди, че руските сили са обкръжили украински части в районите на Купянск (Харковска област) и Красноармейск (Донецка народна република).
Стратегическо значение на градовете
Купянск е ключов град за отбраната на Украйна в източната част на Харковска област. Разположен е на река Оскол, която разделя града на две части и служи като естествена отбранителна линия. Според руските източници, превземането му би позволило настъпление на запад.
Красноармейск е важен транспортен и логистичен център на ВСУ в Донбас, през който преминават доставки на боеприпаси и подкрепления към Часов Яр и Константиновка. Градът е смятан за основен елемент в украинската отбрана в региона.
По оценка на Путин, ситуацията в зоната на бойните действия се развива благоприятно за руските сили, които „действат активно и настъпателно“.
Хубаво е да се види тея укронацисти кскво са изградили за 8г в града с подкрепата на фашизирания Запад!!! Всички,, украйнци,, които се разкарват в България са мародерствали там!!! Бягат от затвора и разстрела за мародерстване и убиване на невинни!!!
Розовите Еднорози няма да искат!!!Как света ще види Истината!!!
Съби Ранков като теб и Путлер
Саров Тодор Батаутрола!
Саров Тодор Да усещаш, че пръскаш тъпомера? Това, че си позволил на либерастията да ти зомбира мозъка с малоумия е плод само на невежеството ти в история на геополитиката. Либерастията каза ли ти , че в Украйна живеят 20 млн. етнически руснаци, които са на страната на Русия? Много ясно, че продажен президент, не мислещ за украинците , няма шанс. Осъзнай се!
Ivan Papazov русороб..по рождение до гроб заддунайская бе умнико и отдавна сте заселени с рашки и руската мафия..кочина като в Москва
Евроком, най- добре ще сторите ако изчезнете не само от новинарския небосклон, но изобщо да изчезнете като гангренясал путински сопол.
Yordan Sokolov Е ЩО БЕ БАЙНО. ДА СЛУШАМЕ ЛЪЖИТЕ И ПРОМИВАНЕ То НА МОЗЪЦИТЕ НА ТАКИВА КАТО ТЕБ. ВЗИМАЙ СИ ЕВРОТО И ЧАО НА ВЪН🚍😬