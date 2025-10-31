„Саграда Фамилия“ вече е най-високата църква в света

Исторически момент за Барселона – „Саграда Фамилия“ вече официално е най-високата църква в света. В четвъртък беше монтиран първият елемент от кръста на върха на централната кула, посветена на Исус Христос.

Елементът – рамо с височина 7,25 метра и тегло от 24 тона – бележи последната фаза от строителството на кулата, която ще направи базиликата 172,5 метра висока. Така „Саграда Фамилия“ надмина рекорда на лютеранската катедрала в Улм (161,5 метра), която държеше първото място десетилетия наред.

Целият кръст ще бъде висок 17 метра и широк 13,5 метра – колкото пететажна сграда.

„Саграда Фамилия“ се доближава до своя дългоочакван завършек – повече от 140 години след началото ѝ,“ обявиха от организацията, отговорна за строителството.

Известният архитект Антони Гауди започва работа по базиликата още през 1883 г. и я ръководи до смъртта си през 1926 г. Според официалните планове, Папа Лъв XIV ще открие храма през 2026 г., когато ще бъде напълно завършен.

От организацията уточняват, че параклисът „Успение Богородично“ ще бъде готов през 2025 г., а кулата на Исус Христос – през 2026 г.

Когато проектът бъде завършен, великолепната базилика ще се издига с шест кули, всяка от които ще символизира различна библейска фигура – 12-те апостоли, четиримата евангелисти, Дева Мария и Исус Христос.

След смъртта на Гауди едва 15% от проекта били реализирани, а Гражданската война в Испания в края на 30-те години унищожава повечето оригинални модели и чертежи. Настоящите архитекти възстановяват визията му по оцелели фрагменти и реконструкции.

Базиликата е включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 1984 г., а през 2010 г. папа Бенедикт XVI я осветява като действащ храм.

Любопитен факт е, че строителството ѝ е било незаконно в продължение на 137 години, докато през 2019 г. градският съвет на Барселона най-накрая издава разрешително, след като установява, че такова никога не е било оформено още от 1882 г.