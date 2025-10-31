САЩ изтеглят войници и от България до седмици

Администрацията на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп е уведомила своите съюзници, че намаляването на американското военно присъствие в Румъния е само първият етап от по-широк план, който ще обхване и България, Унгария и Словакия от средата на декември, съобщава вестник „Киев пост“, позовавайки се на специализираното издание „Stars and Stripes“ и румънския сайт News.ro.

Според информацията около 3000 американски военни ще бъдат изтеглени общо от четирите държави.

„Администрацията на Тръмп отново изпитва трансатлантическото търпение, като дискретно предупреждава няколко европейски столици за предстоящия план“, коментира „Киев пост“, като отбелязва, че решението вече поражда критики в Конгреса на САЩ и тревога сред партньорите от НАТО.

Американски представители са посочили, че съкращенията в Румъния са само първа фаза, а нови намаления в региона ще последват през декември. Това поражда безпокойство в алианса относно способността за защита на източния фланг на НАТО.

Източници, запознати с разговорите между Вашингтон и европейските партньори, коментират, че Пентагонът обмисля умерено намаляване на присъствието, тъй като европейските армии вече са по-добре подготвени от преди години.

В дипломатически документ на САЩ планираните съкращения са описани като „незначителни“, като се подчертава, че американското присъствие в Полша и балтийските държави остава непроменено.

Представители на администрацията уверяват, че ангажиментът на Вашингтон към НАТО остава непоколебим, а разходите за отбрана на източния фланг ще се запазят стабилни.

Решението обаче предизвика силна реакция в Конгреса. Републиканецът Майк Търнър, ръководител на американската делегация в Парламентарната асамблея на НАТО, изрази „дълбока загриженост“, подчертавайки нуждата от „силно и твърдо присъствие“ на САЩ в Европа.

От страна на демократите, сенаторката Жан Шахин (Ню Хемпшир) нарече съкращенията „дълбоко погрешна стъпка, която подкопава усилията на САЩ да окажат натиск върху Путин“.

Бившият дипломат Даниел Фрийд, един от архитектите на американската политика в Източна Европа след Студената война, също коментира, че решението изпраща грешен сигнал към Москва.

„Цифрите са малки и няма да променят военния баланс, но сигналът е негативен“, предупреди Фрийд, определяйки намаляването на американските войски като „грешка в момент на руска агресия“.