САЩ изтеглят войници и от България до седмици

Администрацията на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп е уведомила своите съюзници, че намаляването на американското военно присъствие в Румъния е само първият етап от по-широк план, който ще обхване и България, Унгария и Словакия от средата на декември, съобщава вестник „Киев пост“, позовавайки се на специализираното издание „Stars and Stripes“ и румънския сайт News.ro.
Според информацията около 3000 американски военни ще бъдат изтеглени общо от четирите държави.
„Администрацията на Тръмп отново изпитва трансатлантическото търпение, като дискретно предупреждава няколко европейски столици за предстоящия план“, коментира „Киев пост“, като отбелязва, че решението вече поражда критики в Конгреса на САЩ и тревога сред партньорите от НАТО.
Американски представители са посочили, че съкращенията в Румъния са само първа фаза, а нови намаления в региона ще последват през декември. Това поражда безпокойство в алианса относно способността за защита на източния фланг на НАТО.
Източници, запознати с разговорите между Вашингтон и европейските партньори, коментират, че Пентагонът обмисля умерено намаляване на присъствието, тъй като европейските армии вече са по-добре подготвени от преди години.
В дипломатически документ на САЩ планираните съкращения са описани като „незначителни“, като се подчертава, че американското присъствие в Полша и балтийските държави остава непроменено.
Представители на администрацията уверяват, че ангажиментът на Вашингтон към НАТО остава непоколебим, а разходите за отбрана на източния фланг ще се запазят стабилни.
Решението обаче предизвика силна реакция в Конгреса. Републиканецът Майк Търнър, ръководител на американската делегация в Парламентарната асамблея на НАТО, изрази „дълбока загриженост“, подчертавайки нуждата от „силно и твърдо присъствие“ на САЩ в Европа.
От страна на демократите, сенаторката Жан Шахин (Ню Хемпшир) нарече съкращенията „дълбоко погрешна стъпка, която подкопава усилията на САЩ да окажат натиск върху Путин“.
Бившият дипломат Даниел Фрийд, един от архитектите на американската политика в Източна Европа след Студената война, също коментира, че решението изпраща грешен сигнал към Москва.
„Цифрите са малки и няма да променят военния баланс, но сигналът е негативен“, предупреди Фрийд, определяйки намаляването на американските войски като „грешка в момент на руска агресия“.
Е, не ни пречеха, но дразнеше, че не си плащат за престоя.
Всъщност те ще продължат да не си плащат…
Да не се и връщат повече🙏
Супер!
Бягат щото тук нещо ще става е нали НАТО ще ни пази
Доживяхме! 😉😎
Браво страхотна новина!
Не е вярно
Всички говеда вън от България марш в краварника
Най после малко разум да дойде от Америка
Супер !
Да бе да и кои идва е въпроса …..
Защо ли на това „Световно зло“ не им вярвам!
Е, с Молдова си опекоха работата! Сега тя да му мисли кой е на първа линия като нас!
А дано
ВСИЧКИ ДА СЕ МАХАТ💥👊💥👊💥👊💥
Чий ли аскер ще се нанесе на овакантената „територия“ ?
Лошо !
От където се “изтеглят” – дори да няма такива , след това “случайно “ я пламне регионален конфликт , в се взриви нещо , а те “учудени “ налагат санкции …
Прощай, Григорий!
(“Сбогом, Гринго”)
Да се уриват окупаторите!
Не бързайте и не вярвайте !!!
Ако ги изтеглят наистина е притеснително. Защото е възможно да се очаква удар по тези местоположения, а американците не обичат да жертват своите войници, особено като има други на разположение 🫠
Нено Ненов Точно.Притеснително става.
На кого ни оставяш чичо Дони…?
Горби не ни иска…сега ти….
Да идват най-после руснаците, за да разберем на какво ниво е руския език на Ивайло Мирчев !
Dai boge
Стига бе! Не се радвам, за да не урочасам работата.
Това истина ли е?? Дай, Боже!
Много молитви са чути и получават отговор!
Rossica Trifonova точно в този момент това не бива да ви радва. Явно не искат да участват във войната на Европа и Русия, която предстой.
Агросев Еоод Нали затова бързат да ни натикат в еврото. Тогава ще ни държат на каишка да не се обърнем срещу тях.
Rossica Trifonova много хубаво не е на хубаво!
По-лошо ще е ако на тяхно място дойдат войници от Втората по големина армия в НАТО…!!!
Димитър Дъбов Те май си имат домашни проблеми. Пък и е добре да ср уважаваме по комшийски.
Вася Борисова благодаря, няма нужда! 5 века стигат!
Димитър Дъбов май, май, това ще стане! За съжаление всичко върви по план! Ще останем на половина!
Nevena Stankova ??? Може би на 1/3?
Димитър Дъбов Адски си прав.Този път руснаците едва ли ще хукнат да ни освобождават
Димитър Дъбов Да не се заменят със съседски.
Да изчезват!
Колкото по бързо,толкова по добре!!!
Айдееее бегом за Янкутия!!!
Тихомир Милачков Тихо! Да не ги урочасаме!
Вася Борисова да си е….т м…..а!!!
И идва въпроса ако напуснат базите си до колкото си спомням май имаше нещо че трябва да платим за базите им (подобренията инфраструктурата и т н).
Stoyan Georgiev М да едни милиони ще потекът пак …..
Какви точно войници изтеглят от България, като тук просто няма? Ако има някаква истина в тази новина, очаквам да видя репортаж с многохилядна армия, маршируваща към летището 🙂
Кирил Стоянов В Граф Игнатиево, Ново село и в още 2 САЩ имат войски
Християн Христов , от колко души са тези „войски“?
Кирил Стоянов Около 10 хил. може би. Не знам точния брой
Християн Христов , извинявай, ама тук вече се оля. Специално в авиобазата в Граф Игнатиево няма къде да се съберат хиляди. Нещо повече – максималният брой американски военни в България е 200, в момента и толкова няма.
Кирил Стоянов Аз казах че САЩ имат около 10 хил. войски в БГ, а не само в Граф Игнатиево. Има разлика. И знам, че имат 4 бази в БГ и две от тях са Граф Игнатиево и Ново Село.
Християн Христов в Граф Игнатиево и Ново Село базите не са американски. За другите две мистични ако можеш нещо да кажеш, ще е добре. Ако наистина бяха 10000 американски военни, някой щеше да ги види, не е ли така?
Кирил Стоянов Около 10 хил. казах. Научи се да четеш. Пък и не е задължително да се разхождат по улиците. Те си седят в базите, докато не ги привикат за бойни действия и т.н.
Кирил Стоянов над 1000 за базите в България! Никой няма да каже каква е точната бройка..това да не избран брой слуги в парламента!
Християн Христов , да де, ама къде са тези бази? И си прочети материала, който си дал за четене. По време на международно учение се е случила онази глупост в цеха.
Кирил Стоянов „Няма американски войски. Тия дето са нахлули в цеха са празнували Хелуин, облечени като американски войски“
Кирил Стоянов И част от тия войски са си били разположени в БГ. Ама кой да мисли
Християн Христов , имало е войски на учение. Тогава. Сега ми покажи базите, в които 10000 американски войници си седят и не мърдат
Стига си дрънка, глупчо, че много ти лъсва джендърския гъз.
Nevena Stankova , покажи ми ги тези 1000 бази на картата.
Християн Христов , тази карта мога и аз да ти я нарисувам. Я дай линк с източника и 😉
Християн Христов , значи да обобщим: В Граф Игнатиево, при максимален капацитет от 100 човека, явно тези 100 човека са американци. В Безмер – пак толкова. Остава да видим как са се разпределили останалите 9800 американци в Ново село и Айтос :/
Кирил Стоянов Военните министри си знаят работата.
Кирил Стоянов Има, има… И не са малко.
Rossica Trifonova , може ли конкретни факти? Къде и колко? Може ли достоверна информация?
Бягат ли ? Или така ми се струва ?
Tihomir Yolenne така ти се струва
Димитър Узунов а добре , бях се притеснил
Tihomir Yolenne Не бягат, а дават път на турците да влязат!!!
Путин ги надигра в тяхната игра.
Веселин Генов Генов хм! Дано, ама…
Най вероятно ще има военен конфликт от страна на западна Европа в който той не иска да участва. Микрончо вече е изпратил 2000 сигурни жертви в Полша които се подготвят да влязат в Украйна.
Да се махат всичките от България!
Запрянов съгласен ли е?
Да си ходят по живо, по здраво!
Тръмп е заповядал на Ботокса да стои мирен,и тези военни ще отидат на друго място.
Птн ХЛО заповядал? Някакъв виц ли разказваш?
Вън .