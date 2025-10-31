НА ЖИВО
      петък, 31.10.25
          Shein изтегля свои артикули от продажба

          Снимка: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Китайската онлайн платформа „Шейн“ изтегля от продажба част от своите продукти, които не отговарят на европейските изисквания за безопасност, съобщи белгийската агенция Белга, цитирана от БТА.

          „Предприели сме необходимите предпазни мерки, за да гарантираме, че засегнатите артикули ще бъдат изтеглени от продажба в целия свят“,

          посочиха от компанията в позиция, изпратена до агенцията.
          От „Шейн“ уточниха, че два от артикулите вече са били премахнати по-рано тази година след вътрешни проверки за безопасност.

          Рекордни глоби за Google и Shein във Франция заради „бисквитки“ Рекордни глоби за Google и Shein във Франция заради „бисквитки“

          „Проведохме собствени тестове на редица продукти, които показаха, че половината от посочените като несъответстващи артикули са преминали успешно повторни изпитвания в друга лаборатория. Ще работим съвместно с тестовите агенции, за да установим причините за тези разминавания“,

          допълниха от компанията.

          Поводът за реакцията е доклад на белгийската потребителска организация „Тестаанкооп“ (Testaankoop), според който 70% от продуктите, предлагани от „Шейн“ и „Тему“ (Temu), не отговарят на стандартите на ЕС. От 162 изследвани артикула 112 не са покрили изискванията, съобщиха от организацията, която предупреди, че ниските цени на тези онлайн платформи често са свързани с рискове за потребителите.

          Брюксел с нова мярка срещу евтини пратки от китайски сайтове Брюксел с нова мярка срещу евтини пратки от китайски сайтове

          Изследването е проведено съвместно с партньорски организации, които закупили 162 произволно избрани продукта от най-продаваните категории в „Шейн“ и „Тему“. Те били подложени на лабораторни тестове за механична, електрическа и химическа безопасност, както и за етикетиране и изисквания към опаковките.

          Резултатите показват, че само една от 54 играчки отговаря на европейските стандарти. Останалите 53 не преминали нито един тест, като в 60% от случаите били установени реални опасности за децата – малки отделящи се части, лошо запечатани електронни компоненти и прекомерни концентрации на химикали.

          ЕС започва проверка на Shein относно защитата на потребителите ЕС започва проверка на Shein относно защитата на потребителите

          Подобни проблеми са открити и при 52 от 54 тествани зарядни устройства, които не са издържали на тестовете за падане, имали са нестабилни щифтове или електрически дефекти, способни да причинят късо съединение, пожар или изгаряния.

          Междувременно белгийският министър на околната среда Жан-Люк Крюк представи план за действие срещу продажбата на токсични продукти, след като митниците все по-често откриват опасни вещества като кадмий и олово във фалшиви бижута.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Украйна настоя ЕС да повиши митата върху руския внос

          Георги Петров -
          Украинският външен министър Андрий Сибига призова Европейския съюз да увеличи митата върху руския внос, ако някоя от държавите-членки наложи вето върху нов пакет санкции...
          Общество

          Опасно ниски нива на Дунав: круизен кораб с над 200 заседна

          Дамяна Караджова -
          Инцидент с круизен кораб, превозващ над 200 души, се разигра на река Дунав край селището Гърла Маре в румънския окръг Мехединц
          Общество

          ЕС призова Сърбия да защити свободата и мира

          Георги Петров -
          Посланиците на държавите от Европейския съюз в Белград, включително и българският представител, призоваха за зачитане на основните права и свободи, сред които правото на...

