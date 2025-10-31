Си Дзинпин към Япония: Надявам се новото правителство да развие правилно разбиране за Китай

Китайският президент Си Дзинпин изрази надежда, че новото японско правителство, водено от премиера Санае Такаичи, ще изгради „правилно разбиране за Китай“ и ще допринесе за мирни и конструктивни отношения между двете страни, предаде АФП, цитирайки държавната медия „Новините на Китай“.

„Надяваме се новото японско правителство да установи правилно разбиране за Китай и да се придържа към общата ориентация на мирни, приятелски и сътруднически двустранни отношения,“ заяви Си Дзинпин по време на срещата си с Такаичи в рамките на форума АПЕК в Южна Корея.

Срещата между двамата лидери е първата след като Санае Такаичи, известна с твърдата си позиция спрямо Пекин, зае поста министър-председател на Япония.



Дискусиите между Китай и Япония се провеждат на фона на напрежение около сигурността в региона, търговските спорове и противоречията относно островите Сенкаку/Дяоюйдао, контролирани от Токио, но претендирани от Пекин.