          „Сиромашко лято" с топли дни и мъгливи утрини ни очаква този уикенд

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          В страната навлезе сух и по-топъл период, известен като „сиромашко лято“ – време с по-високи от обичайните температури и стабилна атмосфера. Същите условия ще се запазят и през предстоящите почивни дни.

          Слънце за празника и леки мъгли сутрин

          В Деня на народните будители времето ще бъде слънчево, с лека облачност и приятни есенни температури. На места в ниските части на страната сутринта ще се образуват изолирани мъгли.

          Сутрешните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а следобедните ще достигат от 18 до 23 градуса.

          Неделя с повече мъгли, но и топли следобеди

          Неделният ден ще предложи почти сходна обстановка, но с по-широко разпространение на мъглите – особено в районите около Дунав и в Източна България. На места намалената видимост може да се задържи по-дълго, предупреждават синоптиците.

          В кратките топли часове на деня температурите ще достигат до 25 градуса в части от Дунавската равнина и Предбалкана, докато в по-мъгливите райони ще останат по-ниски – около 15 градуса.

          Предупреждение за мъгли и замърсяване на въздуха

          Метеоролозите отбелязват, че условията за гъсти и продължителни мъгли ще се увеличават, което може да доведе до влошаване на качеството на въздуха в някои градове.

          „Сиромашко лято" в края на октомври

