„Сиромашко лято“ с топли дни и мъгливи утрини ни очаква този уикенд

В страната навлезе сух и по-топъл период, известен като „сиромашко лято“ – време с по-високи от обичайните температури и стабилна атмосфера. Същите условия ще се запазят и през предстоящите почивни дни.
Слънце за празника и леки мъгли сутрин
В Деня на народните будители времето ще бъде слънчево, с лека облачност и приятни есенни температури. На места в ниските части на страната сутринта ще се образуват изолирани мъгли.
Неделя с повече мъгли, но и топли следобеди
Неделният ден ще предложи почти сходна обстановка, но с по-широко разпространение на мъглите – особено в районите около Дунав и в Източна България. На места намалената видимост може да се задържи по-дълго, предупреждават синоптиците.
В кратките топли часове на деня температурите ще достигат до 25 градуса в части от Дунавската равнина и Предбалкана, докато в по-мъгливите райони ще останат по-ниски – около 15 градуса.
Предупреждение за мъгли и замърсяване на въздуха
Метеоролозите отбелязват, че условията за гъсти и продължителни мъгли ще се увеличават, което може да доведе до влошаване на качеството на въздуха в някои градове.
