„Файненшъл таймс“: Срещата между Тръмп и Путин е официално отменена

Съединените щати отмениха планираната среща на върха в Будапеща между текущия президент на Америка Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, след като Москва настоя за безкомпромисни териториални искания спрямо Украйна, съобщи „Файненшъл таймс“.

Решението е било взето след напрегнат разговор между висши дипломати на двете страни, потвърдиха източници на изданието.

Белият дом не е коментирал официално решението, а руските власти също не са били достъпни за изявления.

Първоначално срещата между Тръмп и Путин трябваше да се състои в Будапеща този месец, като целта беше да се обсъди мирно решение на войната в Украйна. Плановете обаче са били прекратени, след като Русия настоя Украйна да отстъпи повече територии като условие за прекратяване на огъня — искане, което Тръмп категорично отхвърли, подкрепяйки позицията на Киев за незабавно спиране на бойните действия без допълнителни отстъпки.

Малко след договорката за срещата, руското външно министерство изпрати меморандум до Вашингтон, в който повтори своите искания:

териториални отстъпки от Украйна ,

, рязко намаляване на украинските въоръжени сили ,

, и гаранции, че Киев никога няма да се присъедини към НАТО.

Според „Файненшъл таймс“, именно този документ е довел до дипломатическия разрив и отмяната на срещата.

Украинският президент Володимир Зеленски реагира веднага, заявявайки, че е готов да се включи в разговорите, ако получи покана.

„Ако бъда поканен в Будапеща — ако поканата е във формат, при който се срещаме тримата, или така наречената „совалкова дипломация“, при която президентът Тръмп се среща с Путин, а след това с мен — тогава по един или друг начин ще се съгласим“, каза Зеленски.

Той обаче критикува избора на Унгария за домакин, посочвайки, че страната има напрегнати отношения с Киев и често се възприема като най-близък съюзник на Кремъл в ЕС.

„Не вярвам, че премиер, който блокира Украйна навсякъде, може да направи нещо положително за украинците или дори да даде балансиран принос“, заяви Зеленски, визирайки унгарския премиер Виктор Орбан.

Историческият контекст също не липсва — именно в Будапеща през 1994 г. Русия подписва меморандум за гарантиране сигурността на Украйна, Беларус и Казахстан, в замяна на отказа им от съветските ядрени оръжия.

От завръщането си в Белия дом по-рано тази година Тръмп се стреми към бърз край на войната, като настоява за директни преговори между Москва и Киев. По-рано той дори предложи на Путин среща в Аляска, но дипломатическите усилия досега не са довели до пробив.