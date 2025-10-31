НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          „Файненшъл таймс“: Срещата между Тръмп и Путин е официално отменена

          4
          284
          Разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин
          Разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Съединените щати отмениха планираната среща на върха в Будапеща между текущия президент на Америка Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, след като Москва настоя за безкомпромисни териториални искания спрямо Украйна, съобщи „Файненшъл таймс“.
          Решението е било взето след напрегнат разговор между висши дипломати на двете страни, потвърдиха източници на изданието.

          - Реклама -

          Белият дом не е коментирал официално решението, а руските власти също не са били достъпни за изявления.

          Първоначално срещата между Тръмп и Путин трябваше да се състои в Будапеща този месец, като целта беше да се обсъди мирно решение на войната в Украйна. Плановете обаче са били прекратени, след като Русия настоя Украйна да отстъпи повече територии като условие за прекратяване на огъня — искане, което Тръмп категорично отхвърли, подкрепяйки позицията на Киев за незабавно спиране на бойните действия без допълнителни отстъпки.

          Президентът на САЩ заминава за Азия: очаква се решаващ разговор с китайския лидер (ВИДЕО) Президентът на САЩ заминава за Азия: очаква се решаващ разговор с китайския лидер (ВИДЕО)

          Малко след договорката за срещата, руското външно министерство изпрати меморандум до Вашингтон, в който повтори своите искания:

          • териториални отстъпки от Украйна,
          • рязко намаляване на украинските въоръжени сили,
          • и гаранции, че Киев никога няма да се присъедини към НАТО.

          Според „Файненшъл таймс“, именно този документ е довел до дипломатическия разрив и отмяната на срещата.

          Украинският президент Володимир Зеленски реагира веднага, заявявайки, че е готов да се включи в разговорите, ако получи покана.

          „Ако бъда поканен в Будапеща — ако поканата е във формат, при който се срещаме тримата, или така наречената „совалкова дипломация“, при която президентът Тръмп се среща с Путин, а след това с мен — тогава по един или друг начин ще се съгласим“, каза Зеленски.

          Той обаче критикува избора на Унгария за домакин, посочвайки, че страната има напрегнати отношения с Киев и често се възприема като най-близък съюзник на Кремъл в ЕС.

          „Не вярвам, че премиер, който блокира Украйна навсякъде, може да направи нещо положително за украинците или дори да даде балансиран принос“, заяви Зеленски, визирайки унгарския премиер Виктор Орбан.

          Историческият контекст също не липсва — именно в Будапеща през 1994 г. Русия подписва меморандум за гарантиране сигурността на Украйна, Беларус и Казахстан, в замяна на отказа им от съветските ядрени оръжия.

          От завръщането си в Белия дом по-рано тази година Тръмп се стреми към бърз край на войната, като настоява за директни преговори между Москва и Киев. По-рано той дори предложи на Путин среща в Аляска, но дипломатическите усилия досега не са довели до пробив.

          Съединените щати отмениха планираната среща на върха в Будапеща между текущия президент на Америка Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, след като Москва настоя за безкомпромисни териториални искания спрямо Украйна, съобщи „Файненшъл таймс“.
          Решението е било взето след напрегнат разговор между висши дипломати на двете страни, потвърдиха източници на изданието.

          - Реклама -

          Белият дом не е коментирал официално решението, а руските власти също не са били достъпни за изявления.

          Първоначално срещата между Тръмп и Путин трябваше да се състои в Будапеща този месец, като целта беше да се обсъди мирно решение на войната в Украйна. Плановете обаче са били прекратени, след като Русия настоя Украйна да отстъпи повече територии като условие за прекратяване на огъня — искане, което Тръмп категорично отхвърли, подкрепяйки позицията на Киев за незабавно спиране на бойните действия без допълнителни отстъпки.

          Президентът на САЩ заминава за Азия: очаква се решаващ разговор с китайския лидер (ВИДЕО) Президентът на САЩ заминава за Азия: очаква се решаващ разговор с китайския лидер (ВИДЕО)

          Малко след договорката за срещата, руското външно министерство изпрати меморандум до Вашингтон, в който повтори своите искания:

          • териториални отстъпки от Украйна,
          • рязко намаляване на украинските въоръжени сили,
          • и гаранции, че Киев никога няма да се присъедини към НАТО.

          Според „Файненшъл таймс“, именно този документ е довел до дипломатическия разрив и отмяната на срещата.

          Украинският президент Володимир Зеленски реагира веднага, заявявайки, че е готов да се включи в разговорите, ако получи покана.

          „Ако бъда поканен в Будапеща — ако поканата е във формат, при който се срещаме тримата, или така наречената „совалкова дипломация“, при която президентът Тръмп се среща с Путин, а след това с мен — тогава по един или друг начин ще се съгласим“, каза Зеленски.

          Той обаче критикува избора на Унгария за домакин, посочвайки, че страната има напрегнати отношения с Киев и често се възприема като най-близък съюзник на Кремъл в ЕС.

          „Не вярвам, че премиер, който блокира Украйна навсякъде, може да направи нещо положително за украинците или дори да даде балансиран принос“, заяви Зеленски, визирайки унгарския премиер Виктор Орбан.

          Историческият контекст също не липсва — именно в Будапеща през 1994 г. Русия подписва меморандум за гарантиране сигурността на Украйна, Беларус и Казахстан, в замяна на отказа им от съветските ядрени оръжия.

          От завръщането си в Белия дом по-рано тази година Тръмп се стреми към бърз край на войната, като настоява за директни преговори между Москва и Киев. По-рано той дори предложи на Путин среща в Аляска, но дипломатическите усилия досега не са довели до пробив.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Си Дзинпин към Япония: Надявам се новото правителство да развие правилно разбиране за Китай

          Георги Петров -
          Китайският президент Си Дзинпин изрази надежда, че новото японско правителство, водено от премиера Санае Такаичи, ще изгради „правилно разбиране за Китай“ и ще допринесе...
          Крими

          Червеният кръст: Атаките срещу хуманитарни работници в Газа и Судан са недопустими

          Георги Петров -
          Генералният директор на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), Пиер Краенбюл, осъди нарастващите нападения срещу хуманитарните работници, особено в Газа и Судан, където през...
          Политика

          Историческа среща: Премиерката на Япония и президентът на Китай разговаряха в Южна Корея

          Никола Павлов -
          Японският премиер Санае Такаичи и китайският президент Си Цзинпин проведоха първата си среща днес в кулоарите на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АПЕК) в Южна...

          4 КОМЕНТАРА

          1. Нарцисизмът на тръмпанара взе връх над любовта му към бункерния плъх. БГ копейките саВ шоГ! 😆

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions