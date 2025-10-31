НА ЖИВО
          Правосъдие

          Собственикът на „дома на ужасите" в Ягода е пуснат под парична гаранция

          Снимка: БГНЕС
          Районният съд в Казанлък измени мярката за неотклонение на 61-годишния Валентин Желев, сочен за собственик на бившия Дом за стари хора в мъглижкото село Ягода, съобщиха от съдебния пресцентър. Вместо „домашен арест“, съдът постанови „парична гаранция“ в размер на 7000 лева. Определението не е било обжалвано от Районната прокуратура в Стара Загора и вече е влязло в сила.

          Магистратите приеха, че по събраните към момента гласни и писмени доказателства има достатъчно данни, които обосновават предположението, че Желев е извършил престъпленията, за които е привлечен като обвиняем. В мотивите се посочва, че макар делото да е напреднало и да са разпитани почти всички свидетели, прокуратурата все още не е конкретизирала обвиненията, нито е внесла ново постановление, а продължава да се позовава на първоначалното „работно“.

          Пуснаха под домашен арест собственика на „дома на ужасите“ в Ягода Пуснаха под домашен арест собственика на „дома на ужасите“ в Ягода

          Съдът е отчел, че при вече събраните доказателства няма реална опасност Желев да влияе на свидетели или да укрие улики. Освен това обвиняемият има постоянен адрес, добрa характеристика и чисто съдебно минало, което според магистратите изключва риска да се укрие.

          В решението е отбелязано още, че по делото са представени медицински документи – епикризи, амбулаторни листове и други, които доказват, че Желев е в влошено здравословно състояние и има нужда от чести посещения в болници. Поради това съдът е преценил, че „домашният арест“ е прекалено тежка мярка и е постановил замяната ѝ с по-лека.

          „Домове на ужасите“: Законодателите обсъждат по-строги мерки „Домове на ужасите“: Законодателите обсъждат по-строги мерки

          През септември тричленен състав на Окръжния съд в Стара Загора вече бе изменил най-тежката мярка „задържане под стража“ на „домашен арест с електронно наблюдение“, като мотивира решението си с непрецизирани обвинения и вече проведени експертизи и разпити на свидетели – включително на обитатели и близки на възрастните хора.

          Припомняме, че през юни тази година властите откриха 75 възрастни души, настанени в нелегални домове за стари хора в село Ягода, което доведе до започване на разследването срещу Валентин Желев.

