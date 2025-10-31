Софийският градски съд потвърди избора на Весела Лечева за председател на БОК

Софийският градски съд потвърди избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет (БОК). Решението е на първа инстанция и подлежи на обжалване в двуседмичен срок.

Така съдът на този етап признава валидността на изборното Общо събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г., на което Весела Лечева – двукратна олимпийска сребърна медалистка и петкратна световна шампионка по спортна стрелба – спечели вота на делегатите с 48 гласа срещу 33 за досегашния председател Стефка Костадинова.

Лечева беше номинирана от Българския стрелкови съюз и извоюва подкрепата на мнозинството от федерациите, обществени организации и индивидуални членове.

На заседанието присъстваха 83 от общо 86 имащи право на глас представители.

Дългогодишното управление на Стефка Костадинова приключи

От 11 ноември 2005 г. насам Българският олимпийски комитет беше ръководен от олимпийската шампионка и световна рекордьорка Стефка Костадинова. Нейният близо 20-годишен мандат приключи с изборите през март, но резултатите бяха оспорени в съда.

След избора на Лечева последваха шест искови молби, три от които настояваха за спиране на вписването на новото ръководство в Търговския регистър. По искане на Костадинова дори няколко помещения в сградата на БОК – включително Финансовият отдел, Деловодството и Архивът – бяха запечатани, с цел „надлежно предаване на документацията“.

Намесата на МОК и международното признание

На 24 март 2025 г. СГС първоначално спря вписването на Весела Лечева като председател, след като уважи жалби на индивидуални членове на БОК – Пламен Кръстев и Живко Вангелов. Това временно блокира работата на новото ръководство, което Лечева определи като „саботаж“.

Международният олимпийски комитет обаче реагира.

На 17 май 2025 г. МОК изпрати писмо, с което временно призна Весела Лечева за председател на БОК и потвърди, че тя и новоизбраното ръководство са единствените, които имат право да представляват организацията пред МОК.

Два дни по-късно Лечева беше официално вписана в регистъра на МОК, но от БОК уточниха, че международното признание няма правна сила по българското законодателство.

С решението си Софийският градски съд слага временна точка на продължилия повече от половин година спор за ръководството на Българския олимпийски комитет. Делото обаче може да продължи на следваща инстанция.