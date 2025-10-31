НА ЖИВО
          Соня Момчилова: Бях привикана от Антикорупционната комисия, подлагат ни на репресии

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Надявам се да удвоим подписите за референдума срещу еврото, защото още имаме време за внасяне на тези подписи.“

          Това каза бившият председател на СЕМ Соня Момчилова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Момчилова, която е част от Сдружение „Дойран-2025“, събрало 200 000 подписа за провеждане на референдум за запазването на лева, заяви, че днес е била привикана на разпит в Антикорупционната. По думите й тя не е извършила никакви престъпления, а е подлагана на репресии.

          „Ситуацията у нас не само не се подобрява, а става отвратително. Решили сме от Сдружение „Дойран-2025″ да не се предаваме, въпреки че не получихме силна подкрепа“, каза още гостенката.

