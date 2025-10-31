Соня Момчилова: Бях привикана от Антикорупционната комисия, подлагат ни на репресии

Това каза бившият председател на СЕМ Соня Момчилова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Момчилова, която е част от Сдружение „Дойран-2025“, събрало 200 000 подписа за провеждане на референдум за запазването на лева, заяви, че днес е била привикана на разпит в Антикорупционната. По думите й тя не е извършила никакви престъпления, а е подлагана на репресии.
При таз повсеместна корупция, наличие на антикорупционна комисия е нелепо.Сигурно се оглавява от топ крадци. Посочете един честен политик, ами…няма!
Е,стана тя!
Що
Само така!!!Ръгай чушки в боба и млък!!!
кифла.
Мърла.
Maria Barabunova Ти си мърла.😆
Maria Barabunova майка ти
Maria Barabunova Простакеса.
Maria Barabunova Давайте напред. Победата се извоюва с бой и постоянство. Който не харесва левът много му здраве във фсшистка европа
Maria Barabunova аман от промити мозъци, заминавай в Брюксел да миеш задници, тук е България!!