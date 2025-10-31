Соня Момчилова: Бях привикана от Антикорупционната комисия, подлагат ни на репресии

„Надявам се да удвоим подписите за референдума срещу еврото, защото още имаме време за внасяне на тези подписи.“

Това каза бившият председател на СЕМ Соня Момчилова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Момчилова, която е част от Сдружение „Дойран-2025“, събрало 200 000 подписа за провеждане на референдум за запазването на лева, заяви, че днес е била привикана на разпит в Антикорупционната. По думите й тя не е извършила никакви престъпления, а е подлагана на репресии.