Спартак Варна събра 300 000 лв. за 10 дни от кампанията „Аз съм Спартак!“

Спартак Варна публикува отчет за хода на дарителската инициатива „Аз съм Спартак!“, която цели финансовото стабилизиране на клуба. Само за първите 10 дни от кампанията са събрани над 300 000 лв., съобщиха от ръководството.

„Кампанията показа ясно, че Спартак Варна има достойна фенска маса, готова да участва в спасението на любимия си клуб, при това с далеч не малки суми“, заявиха от клуба.

Според публикуваните данни:

135 959,52 лв. са постъпили по банков път

са постъпили по банков път 205 000 лв. – в брой

– в брой 3 110,07 лв. – в урни за дарения

Общата събрана сума възлиза на 344 069,59 лв., от които 132 595 лв. вече са разходвани за плащания към бивши играчи и спешна вноска към НАП.

„Битката продължава! Вече пътят към спасението на клуба изглежда предначертан!“, подчертават от Спартак Варна.



През следващата седмица клубът ще обяви нова фаза на кампанията, която ще позволи участие и на фенове, желаещи да дарят по-малки суми от 1000 лв.