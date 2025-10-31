Спартак Варна събра 300 000 лв. за 10 дни от кампанията „Аз съм Спартак!“

Спартак Варна публикува отчет за хода на дарителската инициатива „Аз съм Спартак!“, която цели финансовото стабилизиране на клуба. Само за първите 10 дни от кампанията са събрани над 300 000 лв., съобщиха от ръководството.
Според публикуваните данни:
135 959,52 лв. са постъпили по банков път
205 000 лв. – в брой
3 110,07 лв. – в урни за дарения
Общата събрана сума възлиза на 344 069,59 лв., от които 132 595 лв. вече са разходвани за плащания към бивши играчи и спешна вноска към НАП.
През следващата седмица клубът ще обяви нова фаза на кампанията, която ще позволи участие и на фенове, желаещи да дарят по-малки суми от 1000 лв.
