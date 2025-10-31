Техеран осъди ядрените амбиции на САЩ: „Безотговорна и опасна мярка“

Иран остро разкритикува решението на текущия президент на Америка Доналд Тръмп да възобнови ядрените опити, определяйки го като „безотговорна и регресивна мярка“, която поставя под риск глобалната сигурност.

„Обявеното възобновяване на ядрените опити е регресивна и безотговорна мярка, която представлява сериозна заплаха за международния мир и сигурност. Светът трябва да се обедини, за да поиска отговорност от САЩ за нормализирането на разпространението на тези отвратителни оръжия“,

написа в социалната мрежа „Екс" иранският външен министър Абас Арагчи.

Коментарът му идва на фона на новите напрежения между Техеран и Вашингтон, след като Тръмп обяви, че САЩ възстановяват ядрената си програма за изпитания, с аргумента, че страната трябва да поддържа „отбранителна готовност“.

Иранският министър подчерта, че възобновяването на ядрените тестове от САЩ е най-голямата заплаха за световната стабилност, добавяйки, че именно Вашингтон, а не Техеран, представлява реален риск от разпространение на оръжия за масово поразяване.

Having rebranded its “Department of Defense” as the “Department of War”, a nuclear-armed bully is resuming testing of atomic weapons. The same bully has been demonizing Iran's peaceful nuclear program and threatening further strikes on our safeguarded nuclear facilities, all in… pic.twitter.com/ft4ZGWnFiw — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 30, 2025