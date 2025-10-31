НА ЖИВО
      петък, 31.10.25
          Техеран осъди ядрените амбиции на САЩ: „Безотговорна и опасна мярка"

          Иран остро разкритикува решението на текущия президент на Америка Доналд Тръмп да възобнови ядрените опити, определяйки го като „безотговорна и регресивна мярка“, която поставя под риск глобалната сигурност.

          „Обявеното възобновяване на ядрените опити е регресивна и безотговорна мярка, която представлява сериозна заплаха за международния мир и сигурност. Светът трябва да се обедини, за да поиска отговорност от САЩ за нормализирането на разпространението на тези отвратителни оръжия“,
          написа в социалната мрежа „Екс“ иранският външен министър Абас Арагчи.

          Коментарът му идва на фона на новите напрежения между Техеран и Вашингтон, след като Тръмп обяви, че САЩ възстановяват ядрената си програма за изпитания, с аргумента, че страната трябва да поддържа „отбранителна готовност“.

          Иранският министър подчерта, че възобновяването на ядрените тестове от САЩ е най-голямата заплаха за световната стабилност, добавяйки, че именно Вашингтон, а не Техеран, представлява реален риск от разпространение на оръжия за масово поразяване.

          „САЩ са най-опасният източник на разпространение на оръжия по света“, заяви Арагчи, напомняйки, че Иран от години твърди, че не разработва ядрено оръжие, въпреки обвиненията на Запада и Израел.

