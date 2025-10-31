НА ЖИВО
          The Economist: Украйна фалира до месеци!

          Снимка: news.lancashire.gov.uk
          Украйна е изправена пред опасност от финансова криза, ако не бъдат осигурени допълнителни източници на финансиране от европейските ѝ партньори, съобщава списание The Economist, цитирано от агенция ТАСС.

          „Ако не настъпят промени, средствата ѝ ще свършат до края на февруари“, предупреждава изданието.

          По изчисления на The Economist, общите военни разходи на Украйна от началото на конфликта до края на 2025 г. – включително националния отбранителен бюджет, западните доставки на оръжия и военните субсидии – ще достигнат около 360 милиарда долара.

          Само през 2025 г. се очаква разходите за водене на военните действия да бъдат между 100 и 110 милиарда долара, което представлява приблизително половината от БВП на страната.

          Според изданието, от трите основни източника на финансиране – САЩ, вътрешни заеми и Европа – първите два са на изчерпване, което оставя Европа като основен потенциален спасителен източник.

          „Европейските лидери трябва да използват всички налични механизми, за да продължат подкрепата си за Киев“, посочват авторите, добавяйки, че подобен ангажимент би дал на континента „историческа възможност да промени баланса на силите“ във войната и да укрепи военната и финансова независимост на Европа от САЩ.

          Според анализ на The Economist, за периода 2026–2029 г. Украйна ще се нуждае от около 389 милиарда долара под формата на финансова и военна помощ – почти двойно повече от вече получените 206 милиарда долара от февруари 2022 г. досега.

          От тях 133 милиарда долара са предоставени от Съединените щати, но нарастващият скептицизъм във Вашингтон относно продължаването на помощта кара анализаторите да прогнозират, че тежестта ще се прехвърли върху европейските страни-членки на НАТО, които ще трябва да увеличат приноса си от 0,2% на 0,4% от БВП.

