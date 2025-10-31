НА ЖИВО
      петък, 31.10.25
          Тръмп: САЩ ще извършат ядрени изпитания, ако други държави направят същото

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще извършат ядрени изпитания, ако други държави направят същото, като умишлено остави неясно какъв вид изпитания има предвид.

          „Ще направим някои изпитания, да, и други страни го правят. Ако те ще го правят, ние също ще го правим“, каза Тръмп пред журналисти на борда на Air Force One пред АФП.

          На 30 октомври американският президент нареди САЩ незабавно да започнат изпитания на ядрени оръжия, след като Русия предприе подобен ход.

