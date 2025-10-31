НА ЖИВО
          Украйна настоя ЕС да повиши митата върху руския внос

          Снимка: en.apa.az
          Украинският външен министър Андрий Сибига призова Европейския съюз да увеличи митата върху руския внос, ако някоя от държавите-членки наложи вето върху нов пакет санкции срещу Москва, предаде АФП.

          „Ще повдигнем въпроса за налагането на мита,“ заяви Сибига по време на среща с президента Володимир Зеленски, на която присъстваха международни журналисти.

          Министърът подчерта, че подобна мярка би била алтернатива за ограничаване на руския износ, дори при липса на единодушие сред страните от ЕС по отношение на нови санкции.

          Украйна настоява за по-строга икономическа изолация на Русия, включително ограничения за търговията с енергийни ресурси и суровини, които според Киев продължават да финансират войната.

