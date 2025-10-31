Виктор Уембаняма вдъхнови Сан Антонио за пети успех поред

Виктор Уембаняма помогна на Сан Антонио за рекордно начало на сезона. Спърс са с пет победи от пет мача, което никога досега не им се бе случвало. Миналата нощ те победиха Маями Хийт 107:101.

- Реклама -

Френският център записа още един феноменален мач и завърши с 27 точки, 18 борби, 6 асистенции и 5 чадъра.

От другата страна Бам Адебайо се постара с 31 точки и 10 борби.

През по-голямата част от първото полувреме точно Маями бе отборът, който водеше в резултата, но в края на третата четвърт Сан Антонио имаше преднина от 15 пункта. Щурм в началото на заключителната четвърт позволи на гостите да си върнат преднината при 89:88, но силните изяви на Уембаняма и Харисън Барнс в края на срещата запазиха победната серия на Сан Антонио.

Шампионът Оклахома Сити също продължава без загуба. Тъндър спечели за шести пореден път, като надигра Вашингтон Уизардс със 127:108.

Шей Гилджъс Алекзандър продължава със силните мачове и вкара този път 31 точки. Ейджей Мичел добави 20 от пейката. Айзия Джо се върна в игра с 20 точки след контузия. Оклахома направи само 6 грешки, докато агресивната защита принуди съперника да направи 22 в мача.

Си Джей МакКалъм вкара 19, а Билал Кулибали – 16 за Вашингтон, който вече е с баланс 1-4.

Други резултати:

Орландо Меджик – Шарлът Хорнет 123:107

Голдън Стейт Уорърс – Милуоки Бъкс 110:120.