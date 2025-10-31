НА ЖИВО
      петък, 31.10.25
          Виктор Уембаняма вдъхнови Сан Антонио за пети успех поред

          В другите две срещи от вечерта победи постигнаха Милуоки и Орландо

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Виктор Уембаняма помогна на Сан Антонио за рекордно начало на сезона. Спърс са с пет победи от пет мача, което никога досега не им се бе случвало. Миналата нощ те победиха Маями Хийт 107:101.

          Френският център записа още един феноменален мач и завърши с 27 точки, 18 борби, 6 асистенции и 5 чадъра.

          От другата страна Бам Адебайо се постара с 31 точки и 10 борби.

          През по-голямата част от първото полувреме точно Маями бе отборът, който водеше в резултата, но в края на третата четвърт Сан Антонио имаше преднина от 15 пункта. Щурм в началото на заключителната четвърт позволи на гостите да си върнат преднината при 89:88, но силните изяви на Уембаняма и Харисън Барнс в края на срещата запазиха победната серия на Сан Антонио.

          Шампионът Оклахома Сити също продължава без загуба. Тъндър спечели за шести пореден път, като надигра Вашингтон Уизардс със 127:108. 

          Шей Гилджъс Алекзандър продължава със силните мачове и вкара този път 31 точки. Ейджей Мичел добави 20 от пейката. Айзия Джо се върна в игра с 20 точки след контузия. Оклахома направи само 6 грешки, докато агресивната защита принуди съперника да направи 22 в мача.

          Си Джей МакКалъм вкара 19, а Билал Кулибали – 16 за Вашингтон, който вече е с баланс 1-4.

          Други резултати:

          Орландо Меджик – Шарлът Хорнет 123:107

          Голдън Стейт Уорърс – Милуоки Бъкс 110:120. 

