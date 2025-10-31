Военният прокурор на Израел подаде оставка след скандално видео

Главният военен прокурор на Израел, генерал-майор Ифат Томър-Йерушалми, подаде оставка на фона на разследване за изтекло видео, показващо жестоко малтретиране на палестински задържан от израелски войници.

Случаят, заснет във военната база Сде Тейман в южната част на Израел, предизвика вълна от международно възмущение и протести в страната, съобщи АФП. Базата се използва за задържане на жители на Газа от началото на войната след нападението на Хамас на 7 октомври 2023 г.

„Главният военен прокурор, генерал-майор Ифат Томър-Йерушалми, подаде тази сутрин молба за прекратяване на мандата си,“ гласи изявление на израелската армия.



В съобщението не се посочват конкретните причини, но според израелските медии Томър-Йерушалми е признала, че нейната служба е предала информация на медиите, след като политически мотивирани протести са се опитали да възпрепятстват разследването.

„ЦАХАЛ е морална и подчинена на закона армия. Дори по време на война тя е длъжна да разследва незаконни действия,“ пише военният прокурор в писмото си за оставка.



Изтеклото видео показва войници, които нанасят тежък побой на палестински затворник, включително нанасяне на прободни рани с остър предмет.

Според израелската армия жертвата е получила счупени ребра, пробит бял дроб и вътрешна ректална рана.

Петима резервисти вече са обвинени в „изключителна жестокост“, а делото е предадено на военния съд.

Министърът на отбраната Израел Кац приветства оставката на Томър-Йерушалми, наричайки я „добро нещо“, и заяви:

„Тези, които очернят войниците на ЦАХАЛ, нямат място в армията.“



Междувременно комисия на ООН вече е установила, че хиляди палестински задържани са били подложени на систематично насилие в израелски военни бази — действия, които според организацията може да представляват военно престъпление и изтезание.

Израел категорично отхвърли обвиненията, заявявайки, че спазва международните правни стандарти за третиране на задържаните.