          Война

          Военният прокурор на Израел подаде оставка след скандално видео

          Снимка: БГНЕС
          Главният военен прокурор на Израел, генерал-майор Ифат Томър-Йерушалми, подаде оставка на фона на разследване за изтекло видео, показващо жестоко малтретиране на палестински задържан от израелски войници.

          Случаят, заснет във военната база Сде Тейман в южната част на Израел, предизвика вълна от международно възмущение и протести в страната, съобщи АФП. Базата се използва за задържане на жители на Газа от началото на войната след нападението на Хамас на 7 октомври 2023 г.

          „Главният военен прокурор, генерал-майор Ифат Томър-Йерушалми, подаде тази сутрин молба за прекратяване на мандата си,“ гласи изявление на израелската армия.

          В съобщението не се посочват конкретните причини, но според израелските медии Томър-Йерушалми е признала, че нейната служба е предала информация на медиите, след като политически мотивирани протести са се опитали да възпрепятстват разследването.

          „ЦАХАЛ е морална и подчинена на закона армия. Дори по време на война тя е длъжна да разследва незаконни действия,“ пише военният прокурор в писмото си за оставка.

          Изтеклото видео показва войници, които нанасят тежък побой на палестински затворник, включително нанасяне на прободни рани с остър предмет.
          Според израелската армия жертвата е получила счупени ребра, пробит бял дроб и вътрешна ректална рана.

          Петима резервисти вече са обвинени в „изключителна жестокост“, а делото е предадено на военния съд.

          Министърът на отбраната Израел Кац приветства оставката на Томър-Йерушалми, наричайки я „добро нещо“, и заяви:

          „Тези, които очернят войниците на ЦАХАЛ, нямат място в армията.“

          Междувременно комисия на ООН вече е установила, че хиляди палестински задържани са били подложени на систематично насилие в израелски военни бази — действия, които според организацията може да представляват военно престъпление и изтезание.

          Израел категорично отхвърли обвиненията, заявявайки, че спазва международните правни стандарти за третиране на задържаните.

          

