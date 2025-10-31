Военният прокурор на Израел подаде оставка след скандално видео

Главният военен прокурор на Израел, генерал-майор Ифат Томър-Йерушалми, подаде оставка на фона на разследване за изтекло видео, показващо жестоко малтретиране на палестински задържан от израелски войници.
Случаят, заснет във военната база Сде Тейман в южната част на Израел, предизвика вълна от международно възмущение и протести в страната, съобщи АФП. Базата се използва за задържане на жители на Газа от началото на войната след нападението на Хамас на 7 октомври 2023 г.
В съобщението не се посочват конкретните причини, но според израелските медии Томър-Йерушалми е признала, че нейната служба е предала информация на медиите, след като политически мотивирани протести са се опитали да възпрепятстват разследването.
Изтеклото видео показва войници, които нанасят тежък побой на палестински затворник, включително нанасяне на прободни рани с остър предмет.
Според израелската армия жертвата е получила счупени ребра, пробит бял дроб и вътрешна ректална рана.
Петима резервисти вече са обвинени в „изключителна жестокост“, а делото е предадено на военния съд.
Министърът на отбраната Израел Кац приветства оставката на Томър-Йерушалми, наричайки я „добро нещо“, и заяви:
Междувременно комисия на ООН вече е установила, че хиляди палестински задържани са били подложени на систематично насилие в израелски военни бази — действия, които според организацията може да представляват военно престъпление и изтезание.
Израел категорично отхвърли обвиненията, заявявайки, че спазва международните правни стандарти за третиране на задържаните.