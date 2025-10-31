НА ЖИВО
          Инциденти

          Взрив в сервиз край бензиностанция в Германия рани четирима души

          Взрив на сграда
          Взрив на сграда
          Четирима души пострадаха при експлозия в сервиз за ремонт на камиони, разположен в близост до бензиностанция в германския град Кастроп-Рауксел, провинция Северен Рейн-Вестфалия, съобщи говорител на местната противопожарна служба, цитиран от ДПА.

          Двама от пострадалите са с животозастрашаващи изгаряния и са били транспортирани по спешност до болница с медицински хеликоптери, предаде БТА.

          Първият сигнал за инцидента е подаден в 8:16 ч. местно време (9:16 ч. българско време). Според информацията, взривът е избухнал по време на ремонтни дейности на цистернов камион, който се е запалил и впоследствие е експлодирал. Огънят е унищожил напълно ремонтното хале, в което е станал инцидентът.

          Пламъците са нанесли щети и на няколко превозни средства, намиращи се в близката индустриална зона. Портата на сервиза е била изхвърлена на около 15 метра от мястото на взрива. Пожарът вече е овладян, но причината за инцидента все още не е изяснена.

          Заради гъстия дим, който се е разнесъл над района и дори по протежението на магистрала А42, местните власти призоваха жителите да не отварят прозорците и вратите си.

          Град Кастроп-Рауксел, разположен западно от Дортмунд, е част от Рурската област – някогашното индустриално сърце на Германия.

