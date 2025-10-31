Взрив в сервиз край бензиностанция в Германия рани четирима души

Четирима души пострадаха при експлозия в сервиз за ремонт на камиони, разположен в близост до бензиностанция в германския град Кастроп-Рауксел, провинция Северен Рейн-Вестфалия, съобщи говорител на местната противопожарна служба, цитиран от ДПА.
Двама от пострадалите са с животозастрашаващи изгаряния и са били транспортирани по спешност до болница с медицински хеликоптери, предаде БТА.
Първият сигнал за инцидента е подаден в 8:16 ч. местно време (9:16 ч. българско време). Според информацията, взривът е избухнал по време на ремонтни дейности на цистернов камион, който се е запалил и впоследствие е експлодирал. Огънят е унищожил напълно ремонтното хале, в което е станал инцидентът.
Пламъците са нанесли щети и на няколко превозни средства, намиращи се в близката индустриална зона. Портата на сервиза е била изхвърлена на около 15 метра от мястото на взрива. Пожарът вече е овладян, но причината за инцидента все още не е изяснена.
Заради гъстия дим, който се е разнесъл над района и дори по протежението на магистрала А42, местните власти призоваха жителите да не отварят прозорците и вратите си.
Град Кастроп-Рауксел, разположен западно от Дортмунд, е част от Рурската област – някогашното индустриално сърце на Германия.
Пак ли ПУТИН и РУСИЯ ще са им виновни?!🤔😁
Nikolai Cvetanov Гаранция! До часове коалицията на желащите, ще обвини руската федерация в хибридна война
Диан Ганев Освен краставите от Брюксел, НАТО и Ние – баш майсторите, ще издигаме стени от глупост.