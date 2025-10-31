Защитата на Коцев: Други са вземали подкупи от негово име

Адвокатите на кмета на Варна Благомир Коцев поискаха прекратяване на досъдебното производство и освобождаването му без мярка за неотклонение, заявявайки, че подкупите не са искани лично от него, а от други лица, които са се представяли от негово име.
Освен Коцев, по делото са обвиняеми и двама общински съветници – Йордан Кателиев и Николай Стефанов, както и медийната съветничка на кмета Антоанета Петрова, която е поискала да се запознае с материалите следващата седмица.
Ако защитата не направи възражения, прокуратурата е длъжна да внесе обвинителния акт в съда, след което ще бъде определен съдебен състав и дата за начало на процеса.
Междувременно обвиненията срещу петимата са прецизирани – те вече не са обвинени като част от организирана престъпна група, а за престъпно сдружаване.
Разследването, започнало след акция на Комисията за противодействие на корупцията през юли, е във финален етап, като предстои прокуратурата да реши дали ще внесе делото в съда.
