Жители на Болярово заплашват с протест заради разбити пътища

Жители на няколко крайгранични села в община Болярово са в готовност за протест заради изключително лошото състояние на пътища от републиканската пътна мрежа в района.

- Реклама -

Новината съобщи пред журналисти кметът на общината Христо Христов, който уточни, че местните жители дават срок до 15 ноември за предприемане на действия. Ако до тогава не започне ремонт, ще се стигне до пътни блокади.

Най-тежко е положението по отсечките Мамарчево – Воден и разклон Ружица – Горска поляна.

„Пътят към село Воден е в изключително лошо състояние – не отговаря на изискванията за безопасност и не оправдава плащането на винетни такси. Всекидневно по него минават коли на „Гранична полиция“, автобуси с деца за училище в Болярово, а настилката е осеяна с дупки. От Областно пътно управление – Ямбол ни увериха, че ремонтът ще бъде извършен до края на октомври, но до момента това не е факт“, коментира Христов.

Кметът допълни, че Община Болярово подкрепя местните жители и прави всичко възможно за разрешаване на проблема. Хората настояват до 15 ноември да се извърши поне частичен ремонт – изкърпване на дупките, което да осигури минимална проходимост през зимата. В противен случай те са готови на протестни действия и затваряне на пътя.

От своя страна директорът на Областно пътно управление – Ямбол, инж. Галин Костов, заяви, че ще бъдат положени всички усилия преди зимата проблемните участъци да бъдат ремонтирани с битумна емулсия и фракция под налягане.