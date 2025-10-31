Зверев и Синер продължават похода си в Париж

Александър Зверев си осигури място на четвъртфиналите на „Мастърс 1000“ турнира в Париж. Третият в световната ранглиста постигна убедителна победа над испанеца Алехандро Давидович Фокина с 6:2, 6:4. Мачът продължи час и 35 минути.

- Реклама -

С този успех Зверев вече води с 6-1 успеха в преките сблъсъци между двамата.

Германецът реализира ранен пробив за 2:1 гейма, над който успя да надгради с още един брейк в края на първия сет и да го спечели.

В началото на втората част двамата си размениха по един пробив. При 3:3 гейма Зверев получи нови две възможности да вземе подаването на противника си и при втората от тях успя да го направи, което реши и срещата.

В следващия кръг германецът ще срещне Даниил Медведев, който имаше доста по-трудна задача в мача си от трети кръг, като успя да обърне Лоренцо Сонего след 3-6, 7-6(5), 6-4.

Яник Синер също се класира за четвъртфиналите. Италианецът показа стабилна игра и се справи с аржентинеца Франциско Серундоло с 7:5, 6:1.

В следващия етап Синер ще срещне американеца Бен Шелтън, който също впечатли с атакуващия си стил и мощен сервис. Мачът между двамата обещава да бъде един от най-интересните сблъсъци на турнира, като победителят ще си осигури място сред най-добрите четирима в Париж.