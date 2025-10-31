НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Зверев и Синер продължават похода си в Париж

          Победителите надвиха съответно Алехандро Давидович Фокина и Франциско Серундоло

          0
          13
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Александър Зверев си осигури място на четвъртфиналите на „Мастърс 1000“ турнира в Париж. Третият в световната ранглиста постигна убедителна победа над испанеца Алехандро Давидович Фокина с 6:2, 6:4. Мачът продължи час и 35 минути.

          - Реклама -

          С този успех Зверев вече води с 6-1 успеха в преките сблъсъци между двамата.

          Германецът реализира ранен пробив за 2:1 гейма, над който успя да надгради с още един брейк в края на първия сет и да го спечели.

          В началото на втората част двамата си размениха по един пробив. При 3:3 гейма Зверев получи нови две възможности да вземе подаването на противника си и при втората от тях успя да го направи, което реши и срещата.

          В следващия кръг германецът ще срещне Даниил Медведев, който имаше доста по-трудна задача в мача си от трети кръг, като успя да обърне Лоренцо Сонего след 3-6, 7-6(5), 6-4. 

          Яник Синер също се класира за четвъртфиналите. Италианецът показа стабилна игра и се справи с аржентинеца Франциско Серундоло с 7:5, 6:1.

          В следващия етап Синер ще срещне американеца Бен Шелтън, който също впечатли с атакуващия си стил и мощен сервис. Мачът между двамата обещава да бъде един от най-интересните сблъсъци на турнира, като победителят ще си осигури място сред най-добрите четирима в Париж.

          Александър Зверев си осигури място на четвъртфиналите на „Мастърс 1000“ турнира в Париж. Третият в световната ранглиста постигна убедителна победа над испанеца Алехандро Давидович Фокина с 6:2, 6:4. Мачът продължи час и 35 минути.

          - Реклама -

          С този успех Зверев вече води с 6-1 успеха в преките сблъсъци между двамата.

          Германецът реализира ранен пробив за 2:1 гейма, над който успя да надгради с още един брейк в края на първия сет и да го спечели.

          В началото на втората част двамата си размениха по един пробив. При 3:3 гейма Зверев получи нови две възможности да вземе подаването на противника си и при втората от тях успя да го направи, което реши и срещата.

          В следващия кръг германецът ще срещне Даниил Медведев, който имаше доста по-трудна задача в мача си от трети кръг, като успя да обърне Лоренцо Сонего след 3-6, 7-6(5), 6-4. 

          Яник Синер също се класира за четвъртфиналите. Италианецът показа стабилна игра и се справи с аржентинеца Франциско Серундоло с 7:5, 6:1.

          В следващия етап Синер ще срещне американеца Бен Шелтън, който също впечатли с атакуващия си стил и мощен сервис. Мачът между двамата обещава да бъде един от най-интересните сблъсъци на турнира, като победителят ще си осигури място сред най-добрите четирима в Париж.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Софийският градски съд потвърди избора на Весела Лечева за председател на БОК

          Дамяна Караджова -
          Софийският градски съд потвърди избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет (БОК).
          Футбол

          Огромна чест: Хулио Веласкес бе поставен на едно място до Шаби Алонсо, Микел Артета и Луис Енрике

          Николай Минчев -
          Голямо признание за Хулио Веласкес в родната му Испания. Наставникът на Левски бе определен като един от най-успешните испански треньори в момента. В свой материал...
          Баскетбол

          Виктор Уембаняма вдъхнови Сан Антонио за пети успех поред

          Николай Минчев -
          Виктор Уембаняма помогна на Сан Антонио за рекордно начало на сезона. Спърс са с пет победи от пет мача, което никога досега не им...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions