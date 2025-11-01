550 000 сирийски бежанци са се прибрали от Турция в страната си

Около 550 000 сирийски бежанци в Турция са се завърнали у дома след падането на Башар Асад миналия декември, заяви в събота турският вътрешен министър Али Йерликая.

Почти 2,4 милиона сирийски бежанци остават в Турция в сравнение с над 3,5 милиона сирийци, които се укрили там преди това.

Агенцията на ООН за бежанците заяви в петък, че 1,16 милиона сирийци са се завърнали в страната след падането на режима на Асад на 8 декември 2024 г. и около 1,9 милиона вътрешно разселени лица са успели да се върнат по домовете си. Според ООН повече от 7 млн. милиона сирийци продължават да бъдат вътрешно разселени, а около 4,5 милиона бежанци остават в чужбина.