      събота, 01.11.25
          Спорт

          Атлетико с категоричен успех у дома

          Хората на Диего Симеоне се справиха със Севиля

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Атлетико (Мадрид) постигна шеста победа за сезона в Ла Лига, след като се наложи над гостуващия Севиля с 3:0 в среща от 11-ия кръг.

          Домакините продължиха серията си на десет мача без поражение в шампионата и се изравниха по точки с третия в подреждането Барселона. Севиля загуби последните си три срещи и е на 11-а позиция с 13.

          И трите попадения бяха отбелязани през второто полувреме, като бяха реализирани от Хулиан Алварес в 64-ата от дузпа и появилите се като резерви Тиаго Алмада в 77-ата и Антоан Гризман в 90-ата.

          По-рано днес Виляреал спечели срещу Райо Валекано с 4:0, а по-късно са срещите Реал Сосиедад – Атлетик Билбао и Реал Мадрид – Валенсия.

