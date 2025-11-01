Атлетико с категоричен успех у дома

Атлетико (Мадрид) постигна шеста победа за сезона в Ла Лига, след като се наложи над гостуващия Севиля с 3:0 в среща от 11-ия кръг.

Домакините продължиха серията си на десет мача без поражение в шампионата и се изравниха по точки с третия в подреждането Барселона. Севиля загуби последните си три срещи и е на 11-а позиция с 13.

И трите попадения бяха отбелязани през второто полувреме, като бяха реализирани от Хулиан Алварес в 64-ата от дузпа и появилите се като резерви Тиаго Алмада в 77-ата и Антоан Гризман в 90-ата.

По-рано днес Виляреал спечели срещу Райо Валекано с 4:0, а по-късно са срещите Реал Сосиедад – Атлетик Билбао и Реал Мадрид – Валенсия.