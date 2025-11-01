НА ЖИВО
          Бил Гейтс: Климатичните промени няма да доведат до края на човечеството

          Снимка: БГНЕС
          Основателят на Microsoft и филантроп Бил Гейтс заяви, че изменението на климата, макар и сериозен проблем, няма да унищожи човечеството. В отворено писмо преди срещата на върха на ООН за климата в Бразилия, той посочи, че световните лидери трябва да насочат повече внимание към други заплахи, като пандемии, бедност и глад, вместо да се поддават на „панически прогнози за апокалипсис“.

          „Хората ще могат да живеят и да процъфтяват в повечето региони на Земята в обозримо бъдеще,“ пише 70-годишният милиардер.

          Гейтс признава, че климатичните промени ще засегнат най-силно бедните общности, но е категоричен, че човечеството има потенциала да се адаптира чрез иновации и технологии. Според него усилията трябва да бъдат насочени към намаляване на реалните рискове за живота на хората, а не към насаждане на страх.

          Изявлението му бележи промяна в тона спрямо предишни негови предупреждения за климатичен апокалипсис. Гейтс, който е инвестирал милиарди в инициативи за борба с климатичните промени, сега подчертава, че по-непосредствените заплахи идват от други сфери – като изкуствения интелект, биологичните оръжия и риска от ядрена война.

          Експерти обаче предупреждават, че климатичните промени могат да усилят именно тези рискове, като причинят ресурсни кризи, конфликти и политическа нестабилност.
          Д-р С. Дж. Биърд от Центъра за изследване на екзистенциалния риск в Кеймбридж посочва, че климатът може „косвено да убие човечеството – чрез войни, глад или колапс на световната икономика“.

          „Изменението на климата не е просто екологичен проблем – то е ускорител на всички останали заплахи,“ подчертава експертът.

          Докато Бил Гейтс настоява, че човечеството ще успее да се адаптира, учените предупреждават, че времето за реакция намалява, а пренасочването на вниманието от климатичната криза към други теми може да забави глобалните усилия за ограничаване на щетите върху планетата.

