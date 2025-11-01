Десетки турски журналисти подадоха оставки след превземането от властта на TELE1

Десетки журналисти и служители на TELE1, една от последните независими телевизионни мрежи в Турция, подадоха оставка. Това стана само няколко дни след като правителството назначи попечител в ръководството на медията след ареста на главния редактор, съобщи в. „Биргюн“.

Оставките бяха обявени пред централата на телевизията в Истанбул, където водещият Мурат Тайлан прочете декларация под надслов „Няма да се предадем“. В нея се посочва, че новата администрация се намесва в редакционната политика и спира новинарски програми. „Подаваме оставка, защото отхвърляме този подход“, се казва още в изявлението.

Тайлан заяви, че водещите, мениджърите, авторите на tele1.com.tr и част от продуцентския екип напускат TELE1.

„Първото нещо, което попечителят направи, беше да заглуши нашите новинарски емисии. Сега по TELE1 се излъчват само документални филми“, каза той.

По думите му мрежата е била домакин на стотици журналисти и хиляди гости през последните осем години, като винаги е защитавала обществения интерес. Той подчерта, че TELE1 е подкрепяла „труда, природата и потиснатите“ и е останала в ефир въпреки заплахите, икономическите блокади и политическия натиск.

Наричайки решението „не отстъпление, а акт на съпротива“, Тайлан обеща да продължи борбата за независима журналистика:

„Или ще намерим начин, или ще създадем такъв.“

„Няма да позволим на TELE1 да стане част от пингвинските медии“, заяви още той, визирайки прочутия случай на цензура, когато турски телевизии излъчиха документален филм за пингвините по време на антиправителствените протести в парка „Гези“ през 2013 г.

Напускането на служителите последва решение на съда в Истанбул от 24 октомври, с което компанията майка на TELE1 — ABC Radio Television and Digital Broadcasting Inc. — беше поставена под контрола на Фонда за гарантиране на спестовните влогове (TMSF), който ще действа като попечител.

Ибрахим Пашалъ, колумнист на проправителствения вестник Yeni Şafak и бивш попечител на други медии, е назначен за управител на TELE1.

Главният редактор на мрежата, Мердан Янардаг — ветеран журналист и отявлен критик на президента Реджеп Тайип Ердоган — беше задържан като част от разследване за шпионаж, в което фигурират и затвореният кмет на Истанбул Екрем Имамоглу и неговият ръководител на кампанията Неджати Йозкан. И двамата са в затвора от март по отделни обвинения, свързани с корупция.

Янардаг също беше арестуван на 27 октомври. Всички те отричат обвиненията в шпионаж.

В момента TMSF контролира над 1000 компании, много от които бяха конфискувани след опита за преврат през 2016 г. по широки обвинения в тероризъм.